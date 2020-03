montemurlo. EMERGENZA CORONAVIRUS, ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

MONTEMURLO. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, così come previsto dalle misure operative di protezione civile diffuse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi ha firmato l’ordinanza per l’attivazione del Coc, il centro operativo di protezione civile comunale, che entrerà in funzione a partire dalle ore 19,30 di oggi 11 marzo fino al momento della cessata emergenza Coronavirus.

La decisione è stata presa dal sindaco Calamai dopo l’ufficializzazione del primo caso del montemurlese risultato positivo al tampone del Covid-19. L’apertura della sala operativa del Coc, centro operativo comunale di protezione civile, serve infatti per fronteggiare con rapidità eventuali situazioni di emergenza legate alla diffusione del Coronavirus, per provvedere a particolari necessità della popolazione, come ad esempio, l’organizzazione di servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare e per rendere pienamente operativo tutto il sistema della protezione civile comunale, composto da personale del Comune e associazioni di volontariato del territorio.

La sala operativa del Coc ( con sede in via Toscanini, 23 – Montemurlo) sarà funzionante dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 19,30. Al di fuori di questi orari, per l’intera giornata della domenica o nei giorni festivi, sarà attiva la reperibilità telefonica dell’operatore di protezione civile di turno (Numero di reperibilità tel. 335 1846512 mail protezionecivile@comune.montemurlo.po.it oppure pm.montemurlo@postacert.toscana.it)

[masi — comune di montemurlo]