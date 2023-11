montemurlo. ENERGIA ELETTRICA, A OSTE SI RITORNA ALLA NORMALITÀ

Ripartono le centraline Enel di distribuzione secondaria. Enel ha terminato gli interventi di ripristino quindi saranno staccati i generatori e sarà ripristinato il normale collegamento alle centraline secondarie di distribuzioni. Possibili brevissime interruzioni dell’elettricità per consentire il ritorno alla normalità

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che da domani, giovedì 16 novembre, a Oste saranno staccati i generatori di energia elettrica, installati da Enel a seguito dell’alluvione del 2 novembre scorso, e si ritornerà alla normalità. Enel, infatti, ha terminato i lavori di ripristino delle centraline di distribuzione secondaria, che garantiscono l’alimentazione della linea elettrica a tutta la frazione. Nell’effettuare lo spegnimento dei generatori e il passaggio alla linea elettrica normale saranno possibili delle brevi interruzioni di corrente della durata di circa 10 minuti in varie zone di Oste.

Il Comune invita i cittadini a non allarmarsi ma ad attendere per il ripristino totale della linea. Inoltre, in questi giorni Enel ha provveduto ad installare numerose nuove cabine a tenuta stagna, progettate in modo tale da impedire l’ingresso dell’acqua dall’esterno e la fuoriuscita dell’olio del trasformatore dall’interno e quindi l’eventuale inquinamento del terreno circostante.

[masi— comune di montemurlo]