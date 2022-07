MONTEMURLO ESTATE, RITORNA IL CINEMA NEL PARCO E A OSTE

Nel parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani) e a Oste in piazza San Babila il Comune promuove il cinema all’aperto con film per bambini e famiglie

MONTEMURLO. La Montemurlo estate, il cartellone di eventi promosso dal Comune, anche quest’anno propone un classico delle serate estive, Il Cinema nel parco a Montemurlo e Oste in cinema in piazza San Babila a Oste.

Nel giardino romantico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) dal prossimo 2 agosto fino al 30 agosto (2-9-16-23 agosto), ogni martedì alle ore 21.30 si potranno vedere i più bei film per bambini e famiglie a ingresso gratuito. A Oste, invece, in piazza San Babila sono tre le serate di cinema sotto le stelle, il 28 luglio, il 3 e il 10 agosto.

La rassegna è realizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Il Villaggio Ancescao. Da qualche anno, grazie ad una speciale licenza, detta ad ombrello l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito, riservato anche quest’anno agli utenti iscritti al sistema bibliotecario pratese per il Cinema nel parco; per tutte le proiezioni sarà necessario presentarsi in anticipo e già muniti di tessera che sarà controllata all’ingresso.

Per Oste in cinema per aver diritto all’ingresso gratuito occorre invece essere iscritti al’’associazione Il Villaggio Ancescao; l’iscrizione può essere fatta anche prima dell’inizio della proiezione.

La gratuità dell’ingresso, però, impone l’impossibilità di pubblicizzare i vari titoli in programma e di riservare l’accesso agli utenti della biblioteca (per le proiezioni nel parco) e agli iscritti al circolo Il villaggio del sorriso — Ancescao (per le proiezioni ad Oste).

«Il cinema all’aperto è una riuscita iniziativa del Comune che dà la possibilità ai bambini e alle famiglie di trascorrere delle serate in compagnia di film divertenti e adatti a tutti. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. — Il cinema offrirà un’occasione di socializzazione per stare insieme anche durante il mese di agosto».

I titoli dei film in programma si potranno consultare nel manifesto affisso all’ingresso del parco di Villa Giamari, al bancone della biblioteca Della Fonte e per Oste in piazza San Babila , inoltre i titoli arriveranno direttamente nella casella di posta elettronica degli iscritti alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte, che settimanalmente invia la newsletter con le novità in programma.

Per conoscere i titoli in cartellone si può anche chiamare la biblioteca B. Della Fonte telefono 0574-558577 oppure 0574-558567 o scrivere un’email a: biblioteca@comune.montemurlo.po.it.

[masi —comune di montemurlo]