montemurlo. FABBRICHE D’ARTE, SI INAUGURA IL BASSORILIEVO REALIZZATO DAI RAGAZZO DEL CENTRO DIURNO IL CODERINO

MONTEMURLO. Il giardino “Fabbriche d’arte” di via Milano- via Napoli a Oste si arricchisce di una nuova opera di arte contemporanea. Saranno inaugurate oggi, martedì 4 luglio ore 18,30 le formelle di terracotta in bassorilievo, realizzate e dipinte dai ragazzi autistici del centro diurno Il Coderino – Opera Santa Rita di Prato.

L’opera rappresenta i principali monumenti dei sette Comuni della Provincia di Prato e un grande prato fiorito come sfondo. Nei mesi scorsi i ragazzi del centro, insieme agli educatori, fecero un sopralluogo prima di procedere all’installazione definitiva. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione Arcantarte dell’architetto Antonella Nannicini e dell’azienda Signal, rappresenta una positiva esperienza di “arteterapia” e inclusività.

Il giardino comunale d’arte contemporanea “Fabbriche d’arte”, nella zona industriale di Oste, si arricchisce così di un nuovo tassello. All’evento saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero, i ragazzi e gli educatori del centro “Il Coderino” e Paolo Brachi della Signal.

