montemurlo. FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI GRAVI, AL VIA ALLE DOMANDE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO ANNUALE

Si tratta di un contributo annuale di 700 euro. Le domande si possono presentare entro il 30 giugno

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che è possibile presentare la domanda per ottenere il contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi dell’importo di 700 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2023.

Per accedere ai contributi è necessario che il minore disabile sia in possesso di certificazione attestante la sussistenza della condizione di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992) . Il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile ed il nucleo deve avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 29,999,00.

Il genitore e il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana alla data della presentazione della richiesta. L’istanza per la concessione del contributo deve essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile o da chi esercita la responsabilità genitoriale al Comune di Montemurlo.

La richiesta di contributo può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo o all’ufficio politiche sociali (piazza Don Milani, 2) aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9 alle 13, il mercoledì dalle ore 15 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13, oppure fissare un appuntamento chiamando il numero telefonico 0574-558556 oppure 571. Infine, è possibile inviare la domanda anche per posta a mezzo raccomandata a/r all’ufficio politiche sociali o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it.

Alla domanda vanno allegati la fotocopia della certificazione rilasciata al minore attestante la condizione di handicap grave, la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e l’attestazione Isee

Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Comune di Montemurlo https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_34847_0_1.html

[masi —comune di montemurlo]