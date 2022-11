montemurlo. FESTA DELL ’UNITÀ D’ITALIA, DISTRUTTA LA CORONA D’ALLORO

Il sindaco Calamai: ’Sdegno, indignazione e dolore”. In corso le indagini per risalire agli autori

MONTEMURLO. Distrutta dai vandali la corona d’allora deposta ieri al monumento ai caduti di piazza della Libertà in occasione della cerimonia del 4 novembre

Il sindaco Simone Calamai «Provo sdegno, indignazione e dolore per quanto avvenuto, proprio l’indomani della giornata in ricordo dei soldati morti per la nostra libertà e per la nostra Patria, di tutte le vittime innocenti delle guerre e delle Forze armate. Non so darmi una spiegazione per questa azione incivile e sconsiderata.

Credo che questo gesto ci debba far percorrere con ancora più forza e convinzione la strada dell’educazione alla memoria e al rispetto dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica».

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo.

[comune di montemurlo]