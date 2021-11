montemurlo. FESTA DELL’OLIO 2021, ATTENZIONE ALLE LIMITAZIONI SULLA VIABILITÀ

Domenica 21 novembre per raggiungere il borgo della Rocca saranno attivi bus navetta in partenza da piazza della Costituzione con capolinea al cimitero di Rocca

MONTEMURLO. Per consentire il regolare svolgimento della festa dell’Olio, da oggi, 19 novembre, a Montemurlo entreranno in vigore alcune importanti limitazioni al traffico. Dalle ore 14 di venerdì 19 novembre alle ore 24 di domenica 21 novembre in piazza della Costituzione, esclusa l’area di parcheggio rialzata posta sul lato di via Carducci, scatterà il divieto di transito e di sosta ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Domenica 21 novembre 2021, dalle ore 6 alle ore 21, in piazza Castello sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata, mentre in via della Rocca, nel tratto compreso tra via Badioli e in via Freccioni, scatterà il senso unico di marcia con direzione di marcia consentita “Montemurlo – Piazza Castello” e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

In via della Rocca, nel tratto compreso tra il Cimitero e la Portaccia (porta d’ingresso della Rocca), compreso il parcheggio di fronte alla Portaccia, entra in vigore il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati.

Per favorire l’accesso alla festa saranno attivi i bus navetta che partiranno da piazza della Costituzione direzione Piazza Castello (La Rocca) e ritorno; il capolinea è nel parcheggio del cimitero di Rocca.

Per partecipare alla festa dell’Olio è necessario essere in possesso del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte di tutti i visitatori.

[comune di montemurlo]