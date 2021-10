montemurlo. FINE SETTIMANA DEDICATO ALLO STREET FOOD

Da oggi venerdì 8 a domenica 10 ottobre in piazza della Costituzione cibo da passeggio e musica

MONTEMURLO. Dopo i rinvii causati dal Covid, ritorna Montemurlo Street Food 2021. Da oggi venerdì 8 ottobre a domenica 10 ottobre in piazza della Costituzione si svolgerà l’evento del cibo da strada con tanti camioncini del gusto e delle tipicità. La manifestazione è promossa dal Comune con la Pro-loco e la Dolomiti Eventi. Gli stand gastronomici saranno attivi oggi venerdì 8 ottobre dalle ore 18 alle 24, mentre sabato e domenica dalle ore 12 alle 24. Si potrà scegliere tra decine di postazioni di street food che proporranno ottimi piatti, anche della tradizione rivisitati in stile “cibo da passeggio”.

Ogni sera, inoltre si potranno trascorre delle ore di musica e divertimento con gli spettacoli musicali in programma dalle ore 20: stasera venerdì 8 ottobre si esibiranno The Rocker, sabato 9 ottobre sarà la volta di Rejoice Tributo U2, mentre chiuderanno la tre giorni dedicata al cibo di strada, domenica 10 ottobre, i Background Music.

« Anche lo street food è un segnale di un graduale ritorno alla normalità — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Non appena le condizioni sanitarie lo hanno consentito, abbiamo riproposto volentieri questa manifestazione che incontra sempre più il favore del pubblico e che rappresenta una bella occasione di socialità, pur nel rispetto delle normative vigenti».

Come per A spasso con l’Oste, di fatti, anche per lo street food il sindaco Calamai ha firmato l’ordinanza che vieta di vendere ogni tipo di bevanda, alcolica o analcolica, in contenitori di vetro o latta e l’obbligo di somministrare le bibite esclusivamente in bicchieri di plastica biologica, di carta, oppure in bottiglie in pvc/pet preventivamente aperte e consegnate senza tappo. La consumazione di cibi e bevande è consentita solo seduti, nei posti adibiti nell’area tavoli o comunque adibiti a tale scopo.

La manifestazione è ad ingresso gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia Covid ed è obbligatorio indossare la mascherina ed il possesso della certificazione verde (green pass).

[comune di montemurlo]