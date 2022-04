montemurlo. FRANA SU VIA BARONESE, IL COMUNE OTTIENE 140 MILA EURO DALLA REGIONE PER IL RIPRISTINO

Si tratta di un finanziamento ottenuto sul Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2022 Il sindaco Calamai :«Importante intervento per la messa in sicurezza della strada e per la promozione della collina»

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ha ottenuto un altro importante finanziamento per la messa in sicurezza della collina. Si tratta 140 mila euro ottenuti dall’amministrazione comunale sul Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2022 della Regione Toscana per il ripristino della frana sulla via Baronese.

«Il Comune di Montemurlo dimostra ancora una volta la propria capacità progettuale, attraverso la quale siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento che ci consentirà di mettere definitivamente in sicurezza la frana sulla via Baronese. — spiega il sindaco Simone Calamai —Un lavoro che servirà per migliorare anche la sicurezza idrogeologica della collina e il decoro di questo tratto di strada che è uno dei percorsi più belli e frequentati della collina di Montemurlo.

La via Baronese mette, infatti in comunicazione la zona della villa del Barone con la Rocca e Cicignano. Un percorso molto amato anche da Cristiano Banti, mecenate e pittore macchiaiolo che era solito frequentare la zona»

A seguito dell’evento franoso, avvenuto a fine 2015, il Comune era intervenuto sul luogo per una prima messa in sicurezza e per riaprire la viabilità. Non avendo, però, l’intervento il carattere di urgenza, il progetto esecutivo dell’opera era stato candidato al finanziamento regionale. La frana, sulla quale andrà ad intervenire il Comune, riguarda il cedimento del muro di contenimento della via Baronese, poco oltre le ex scuderie della Villa del Barone.

Si tratta di un tratto di circa venti metri costruito in sassi attraverso la tecnica a secco. Tutta la procedura per l’affidamento dei lavori sarà conclusa entro la fine del 2022.

La collina di Montemurlo è un territorio molto bello ma anche molto fragile sotto il punto di vista idrogeologico. Tra gli altri importanti finanziamenti ottenuti dal Comune per il ripristino di eventi franosi, sta per essere concluso l’intervento da 700 mila euro (anche questi fondi regionali per la difesa del suolo ottenuti dal Comune) sulla frana in via di Cicignano presso Casa Murgia, poco distante dalla Rsa.

I lavori stanno andando avanti con l’eliminazione del bypass, la messa in sicurezza del fronte di frana a monte della strada e il ripristino della carreggiata. Sono 900 mila, invece, i fondi ottenuti per la messa in sicurezza della seconda frana presente su via Cicignano all’altezza del torrente Stregale. In questo caso sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori che porteranno al consolidamento del tratto a valle della strada che qualche anno fa aveva ceduto, creando un avvallamento della carreggiata.

[masi —comune di montemurlo]