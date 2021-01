montemurlo. GENITORI IN CAMMINO, UN INCONTRO ONLINE

L’appuntamento sul tema della crescita e dello sviluppo della autonomia del bambino è in programma per domani mercoledì 20 gennaio ore 17,30 con la pedagogista clinica Elisabetta Vaiani

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo, insieme al Consorzio Astir che gestisce gli asili nido comunali, promuove un ciclo d’incontri dal titolo Genitori in cammino, rivolto prevalentemente alle famiglie con bambini da zero a tre anni.

Il primo appuntamento, nel rispetto delle norme anti-contagio, si svolgerà in modalità online domani mercoledì 20 gennaio ore 17,30 e avrà come tema Come aiutare i bambini nelle autonomie. Crescere: come cambia la relazione genitore bambino.

A condurre l’incontro sarà presente la pedagogista clinico Elisabetta Vaiani. Tutti gli incontri sono gratuiti.

Questi i riferimenti per partecipare all’incontro online https://zoom.us/j/97492706617?pwd=K3hXRDkwd2lnOUZlMHczUklncmR6dz09

ID riunione: 974 9270 6617

Passcode: 426269

