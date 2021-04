montemurlo. GLI ESTREMAMENTE FRAGILI RICEVERANNO ANCHE LE DOSI PFIZER, IL SINDACO: «FELICE CHE IL MIO SUGGERIMENTO SIA STATO ACCOLTO»

Il sindaco di Montemurlo, Calamai, nel corso dell’incontro di venerdì scorso con l’assessore Monia Monni aveva sollecitato la Regione ad utilizzare anche altri vaccini oltre a Moderna per immunizzare i più

MONTEMURLO. «Da questa settimana gli estremamente vulnerabili riceveranno anche le dosi Pfizer oltre a quelle Moderna già destinate. Appena arriveranno a metà settimana le nuove dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson, riapriremo anche il portale per la fascia 70-79 anni», ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani dalla sua pagina Facebook.

La notizia è stata appresa con grande soddisfazione dal sindaco Simone Calamai che proprio venerdì scorso, nell’ambito della riunione con l’assessore regionale Monia Monni sulla proroga della zona rossa per la provincia di Prato, aveva sollecitato la soluzione per velocizzare l’immunizzazione dei più fragili.

«Sono felice che la Regione abbia deciso di allargare ad altri vaccini e quindi di velocizzare la campagna vaccinale per gli estremamente fragili.— sottolinea Calamai — Lo ripeto ormai da settimane: la priorità è la vaccinazione per gli anziani e i fragili e in questo senso dobbiamo correre.

Non c’è più tempo da perdere. Venerdì avevo proposto con forza all’assessore Monni, in mancanza di alcuni tipi di vaccino (Moderna), di ipotizzare altre scelte vaccinali già disponibili per mettere al riparo dal virus gli anziani.

Dalla Regione era arrivata la piena disponibilità a percorrere questa strada e oggi sono felice di apprendere la decisione del presidente Giani. Un bel gioco di squadra nell’interesse dei cittadini».

[masi –comune di montemurlo]