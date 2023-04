montemurlo green. UN FILARE DI PLATANI ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ

Giovedì scorso tra via Rosselli e via Berlinguer sono stati piantati 12 platani per migliorare l’immagine e il decoro all’ingresso della città. In via Berlinguer —via Michelangelo nei prossimi giorni saranno piantati 48 alberi ad alto fusto

MONTEMURLO. Giovedì scorso il Comune di Montemurlo ha piantato 12 platani all’ingresso della città, tra via Berlinguer e la via Fratelli Rosselli in corrispondenza della cassa di laminazione che si trova di fronte alla grande scritta “Comune di Montemurlo”.

Il lavoro rientra nel progetto, portato avanti dall’amministrazione comunale, di una città sempre più green ed è fortemente voluto dal sindaco Simone Calamai. Un primo intervento di forestazione urbana, che nelle prossime settimane porterà anche alla piantumazione di circa 300 alberi nel nuovo parco cittadino.

Intanto, a Bagnolo in via Berlinguer, nel tratto tra la via Michelangelo fino al confine con il Comune di Prato, sono in corso altri importanti lavori di miglioramento del verde pubblico. Nei prossimi giorni saranno piantati 48 alberi ad alto fusto in un doppio filare e sarà realizzato l’impianto di irrigazione per un investimento pari a circa 20mila euro.

«Si tratta di un progetto che portiamo avanti da tempo: più alberi per migliorare l’immagine e il decoro cittadino e per rendere più bello l’ingresso a Montemurlo. — spiega l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli – Gli alberi lungo le strade cittadine hanno anche la funzione di ridurre l’impatto delle emissioni inquinanti. Un investimento sul verde per migliorare la qualità di vita in città».

Intanto a Oste in via Maroncelli alla scuola primaria “Anna Frank” sono terminati i lavori per il miglioramento del deflusso delle acque piovane di fronte all’ingresso carrabile. Sono state posate nuove griglie per la regimazione delle acque pluviali, mentre, per non creare disagi alle lezioni scolastiche, saranno realizzati durante il periodo delle vacanze pasquali i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto al vialetto interno alla scuola.

Infine, sono in corso i lavori per il secondo taglio dell’erba programmato dall’amministrazione comunale in tutte le aree verdi pubbliche.

