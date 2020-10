montemurlo. GRUPPO STORICO, UNA RICONFERMA PER TIZIANA GIAGNONI

È stato rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo con la riconferma del presidente uscente

MONTEMURLO. Mercoledì 30 settembre si è svolta l’assemblea ordinaria del Gruppo Storico di Montemurlo, con l’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020.

Durante la stessa è stato rinnovato il consiglio direttivo per i prossimi tre anni.

Il nuovo consiglio è formato da: Bargiacchi Alessandro, Becheroni Rebecca, Biagini Isabella, Calussi Francesca, Giagnoni Tiziana, Innocenti Silvana, Malentacchi Silvia.

Si è riunito poi a sua volta il consiglio direttivo per eleggere le cariche all’interno dello stesso, confermando all’unanimità la presidenza a Tiziana Giagnoni.

“Auguriamo al consiglio direttivo — si legge in una nota — buon lavoro ed ai nuovi componenti facciamo un in bocca al lupo per questa nuova esperienza”.

