montemurlo. I CORSI DI LINGUE STRANIERE RITORNANO IN PRESENZA, AL VIA ALLE ISCRIZIONI

Si potrà scegliere tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Iscrizioni fino al 22 gennaio

MONTEMURLO. A Montemurlo ritornano in presenza i corsi di lingue straniere dopo una stagione di formazione a distanza a causa del Covid. Un’opportunità per rafforzare le proprie conoscenze o per intraprendere per la prima volta lo studio di una nuova lingua.

Le iscrizioni ai corsi si sono aperte lo scorso 1 dicembre e resteranno aperte fino al prossimo 22 gennaio 2022. Si potrà scegliere tra i corsi di inglese, francese, tedesco e spagnolo, articolati su cinque livelli di apprendimento, dal livello elementare all’avanzato con insegnanti madrelingua qualificati.

I corsi sono promossi dal Comune di Montemurlo nell’ambito delle iniziative di educazione permanente. Anche quest’anno le lezioni saranno gestite dallo Studio Blitz di Pistoia. I corsi si terranno al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3 — Montemurlo) e prevedono una lezione settimanale in orario serale (ore19-21 oppure ore 21-23) di 90 minuti per una durata complessiva di trenta ore, dal 12 gennaio al 31 maggio 2022. Il costo dei corsi è di 135 euro.

Per ogni classe sono previsti al massimo dodici partecipanti. Agli allievi sarà rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre lo studio Blitz anche quest’anno, grazie alla collaborazione con la British School di Pistoia, propone a fine corso l’esame “Trinity” per poter conseguire la certificazione internazionale del proprio livello d’inglese, riconosciuta sia in ambito scolastico che lavorativo.

Gli interessati si potranno rivolgere allo Studio Blitz telefono 3337079275 oppure scrivere a corsilingue20@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]