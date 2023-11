montemurlo. I NUMERI DELLE VACCINAZIONI ANTITETANICHE

In appena 2 ore vaccinate 123 persone

MONTEMURLO. I montemurlesi hanno risposto bene alla campagna di vaccinazione “antitetanica‚ gratuita, promossa ieri, 14 novembre, dalla Usl alla Misericordia di Oste per gli abitanti delle aree colpite dall’alluvione e per i soccorritori che numerosi stanno lavorando in queste zone e sono perciò particolarmente esposti al rischio.

Sono 123 le persone che in appena due ore hanno partecipato alla vaccinazione o hanno effettuato il richiamo dell’antitetanica.

[comune di montemurlo]