montemurlo. IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE INTITOLATO A PIERO ANGELA

La cerimonia ufficiale di intitolazione si svolgerà sabato 2 settembre alle ore 11 alla presenza del sindaco Simone Calamai

MONTEMURLO. Ad un anno dalla scomparsa, avvenuta il 13 agosto 2022, anche il Comune di Montemurlo tributa il suo omaggio a Piero Angela e gli dedica il nuovo centro polifunzionale di piazza Donatori di sangue. La cerimonia ufficiale di intitolazione, con la scopertura di una targa, si svolgerà sabato 2 settembre alle ore 11 alla presenza del sindaco Simone Calamai e di tutte le associazioni e dei cittadini che vorranno partecipare.

«Con questa intitolazione vogliamo esprimere tutta la stima e la riconoscenza della comunità montemurlese verso la figura di Piero Angela, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla divulgazione scientifica – dice il sindaco Simone Calamai —Abbiamo scelto il centro polifunzionale di piazza Donatori del sangue perché è uno spazio pensato per la comunità.

A settembre ospiterà temporaneamente la scuola dell’infanzia “Deledda”, in attesa della conclusione dei lavori di miglioramento sismico al plesso di Fornacelle, ma in futuro accoglierà laboratori multidisciplinari, spazi per il coworking, la formazione continua, la socialità e l’inclusione. Valori nei quali Piero Angela credeva con forza e che in questi lunghi anni ci ha trasmesso attraverso il suo lavoro».

Piero Angela era uno straordinario divulgatore scientifico che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato attraverso le sue trasmissioni televisive, di cui la più nota è “Quark”, la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia.

“Nei contenuti sto con gli scienziati, nel linguaggio sto con il pubblico”, diceva Angela, portando avanti la sua missione: quella di avvicinare alla scienza gli italiani attraverso il piccolo schermo”.

I lavori di riqualificazione del grande edificio di Novello, di cui fanno parte la scuola dell’infanzia “Loris Malaguzzi” e il centro polifunzionale di piazza Donatori del sangue, sono inseriti nel progetto complessivo del nuovo centro cittadino PIU M + M, Montemurlo Piu Montale ed hanno avuto un valore economico di circa 500 mila euro.

L’edificio è stato oggetto di un intervento di miglioramento strutturale anti-sismico, nonché di una riqualificazione energetica ed acustica, in modo da migliorarne le prestazioni ambientali e il comfort per l’utenza.

[masi —comune di montemurlo]