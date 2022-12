montemurlo. IL COMUNE CERCA TRE VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA

Per candidarsi occorre avere tra i 18 e i 28 anni. Il bando scade il prossimo 10 febbraio

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo cerca tre volontari dai 18 ai 28 anni per il progetto Can-Bi-A 2022. Cantieri Biblioteche aperte nell’ambito del servizio civile universale, promosso in collaborazione con Anci Toscana. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 10 febbraio ore 14. L’attività si svolgerà alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1 Montemurlo) ed i volontari si dovranno occupare di fornire supporto al prestito decentrato al Centro Sociale di Oste e al Centro Giovani David Sassoli. Inoltre, i volontari collaboreranno con la scuola secondaria di primo grado Salvemini- La Pira e la biblioteca comunale per la definizione di iniziative culturali, per la loro realizzazione e promozione.

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con il Comune di Montemurlo.

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, ha un’età fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il servizio civile regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con Spid.

Per maggiori informazioni si può scrivere ad Anci Toscana email: serviziocivile@ancitoscana.it

https://ancitoscana.it/servizio-civile/servizio-civile-universale oppure contattare la biblioteca Bartolomeo Della Fonte— telefono 0574 558567

[masi —comune di montemurlo]