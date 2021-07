montemurlo. IL COMUNE INSTALLA UN MAXI-SCHERMO IN PIAZZA DELLA COSTITUZIONE PER TIFARE ITALIA

In vista della finale degli europei di calcio Italia – Inghilterra il Comune offre l’occasione ai montemurlesi di seguire la partita in compagnia. Previsti solo posti seduti e distanziati. Oggi l’ordinanza del sindaco per vietare botti e fuochi d’artificio e bottiglie in vetro e la raccomandazione alla moderazione. Anche a Oste in piazza Amendola analoga iniziativa del Comitato “Noi Insieme”, con il patrocinio del Comune

MONTEMURLO. In vista della finalissima degli Europei di calcio 2020, che vedrà la Nazionale di Roberto Mancini affrontare l’Inghilterra al Wembley Stadium di Londra, il Comune di Montemurlo ha deciso di installare un maxi schermo in piazza della Costituzione per dare l’opportunità ai montemurlesi di seguire insieme l’evento calcistico. L’appuntamento è per domani domenica 11 luglio alle ore 21.

Rigorose le misure di sicurezza messe in campo dall’amministrazione comunale per evitare scene come quelle viste martedì scorso in occasione della partita semi-finale di Italia —Spagna in numerose città italiane.

I posti in piazza della Costituzione sono seduti e distanziati e, nel caso non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza, è obbligatorio l’uso della mascherina. A vigilare sul corretto svolgimento della serata ci saranno gli agenti della polizia municipale di Montemurlo e i volontari della Vab Montemurlo e del Cisom.

È stato inoltre predisposto un punto sanitario con un’ambulanza della Croce d’oro. Il sindaco Simone Calamai nelle prossime ore firmerà un’ordinanza che vieterà durante la serata della finalissima l’uso di botti o fuochi d’artificio. Vietato introdurre bottiglie e bicchieri in vetro.

«La finale degli europei è un evento molto sentito da tutti gli italiani. Soprattutto in un anno così difficile, segnato dalla pandemia, come amministrazione comunale abbiamo ritenuto bello e importante a livello sociale, dare l’opportunità ai nostri concittadini di ritrovarsi e seguire insieme la partita. — dice il sindaco Simone Calamai — L’euforia, però, non può far perdere di vista le norme di sicurezza.

L’invito caloroso che faccio a tutti coloro che verranno in piazza è a usare moderazione, a mantenere le distanze di sicurezza o, se questo non fosse possibile, a usare la mascherina. Non saranno tollerati in maniera assoluta episodi di violenza o intolleranza. Festeggiamo insieme ma con moderazione e rispetto».

Anche a Oste domani domenica 11 luglio si festeggerà in piazza la finalissima. Il Comitato Noi Insieme, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, installerà in piazza Amendola un altro maxi schermo per dare la possibilità a tutti gli ostigiani di guardare la partita insieme.

Anche per questo evento, valgono le stesse regole e raccomandazioni di piazza della Costituzione: moderazione, posti seduti e distanziamento, uso della mascherina quando non sia possibile mantenere le distanze. Vietato introdurre vetro e niente botti.

[masi — comune di montemurlo]