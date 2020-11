montemurlo. IL COMUNE POTENZIA LA RETE INTERNET PER FAR ANDARE VELOCE LA DAD

L’amministrazione comunale ha potenziato la banda internet da 100 a 250 MB per consentire a tutte le scuole dell’Istituto comprensivo Margherita Hack (otto diversi plessi) di viaggiare veloci con la didattica a distanza

MONTEMURLO. I servizi informatici del Comune di Montemurlo hanno completato gli interventi per il potenziamento della banda internet, che passa così dai 100 ai 250 Mega Byte al secondo per i dati in entrata e in uscita con una potenza di trasmissione più che raddoppiata rispetto al passato.

Un servizio fondamentale per far funzionare al meglio i servizi comunali ma soprattutto la didattica a distanza (Dad) nelle scuole dell’istituto comprensivo di “Margherita Hack” di Montemurlo, (otto diversi plessi tra la scuola media Salvemini- La Pira, le scuole primarie e dell’infanzia delle tre frazioni Oste, Bagnolo e Montemurlo).

Il Comune ha deciso di investire con forza per avere reti internet più performanti in grado di reggere molte connessioni in contemporanea e avere un’ottima potenza di trasmissione dati. Con l’inserimento della Toscana nella zona rossa le classi seconde e terze medie infatti sono tornate in didattica a distanza e anche alcune classi della primaria hanno utilizzato la Dad in questi mesi per affrontare i periodi di quarantena o per garantire la continuità didattica ad alunni a casa in isolamento a causa del Covid.

«Quando si affronta un’emergenza come quella che stiamo vivendo serve il sostegno di tutti e come Comune abbiamo voluto fare la nostra parte, potenziando la rete internet delle scuole per garantire una didattica a distanza di qualità, senza interruzioni o malfunzionamenti .— spiega il sindaco Simone Calamai — Sappiamo quanto sia importante in questa fase garantire la continuità didattica ai ragazzi, anche attraverso nuove modalità digitali come la Dad. Per questo abbiamo ritenuto importante dotare le nostre scuole di collegamento veloci che consentissero di usare a pieno e per il meglio tutti gli strumenti informatici. La scuola non si può fermare »

La Dad infatti richiede collegamenti internet stabili e potenti per garantire la funzionalità di tutti gli apparati hadware e il Comune, che fornisce la connettività internet e telefonica (tramite il servizio Voip, la rete telefonica che funziona attraverso internet) alle scuole del territorio, ha deciso di intervenire con forza per garantire la massima efficienza e limitare al minimo i malfunzionamenti.

La nuova connettività internet veloce servirà poi per far funzionare meglio anche tutti servizi comunali. Con la seconda ondata della pandemia è stato attivato per molti dipendenti il telelavoro per ridurre occasioni di contatto e spostamento e il potenziamento internet è utile anche per far continuare a funzionare molti servizi anche da remoto.

[masi —comune di montemurlo]