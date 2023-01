montemurlo. IL COMUNE PROMUOVE LA GARA PER L ’AFFIDAMENTO DELLO STADIO “ADO NELLI” DI OSTE

Per presentare le offerte c’è tempo fino al prossimo 31 gennaio. L’importo a base d’asta è di 18mila euro

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione dello stadio comunale “Ado Nelli” di Oste. Per presentare le offerte c’è tempo fino al prossimo 31 gennaio.

Il contratto avrà la durata di un anno, rinnovabile per ulteriori sei mesi, a decorrere dall’aggiudicazione al nuovo affidatario attraverso la consegna dello spazio sportivo al gestore. Il valore del contratto di concessione è pari a 348.607 mila euro (iva esclusa) per un anno oltre a 174.303 euro per eventuali ulteriori sei mesi di rinnovo, per un totale complessivo di 522.910 euro.

L’importo a base d’asta è pari a 18mila euro, pari al canone di concessione per un anno, rinnovabile per ulteriori sei mesi, per un valore proporzionale di 9mila euro.

La procedura di gara si svolgerà tramite il sistema informatico Start della Regione Toscana per le procedure telematiche di acquisto (accessibile all’indirizzo internet https://start.toscana.it).

L’impianto sportivo è composto da tre campi da calcio, una struttura adibita a ristoro e pizzeria, una tribuna coperta per spettatori, e due strutture adibite a spogliatoi. Sono previsti interventi a scomputo del canone di affitto, come la manutenzione straordinaria degli spogliatoi in legno.

Tutta la documentazione completa è scaricabile dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

(https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_916916_0_1.html)

[masi —comune di montemurlo]