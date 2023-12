montemurlo. IL COMUNE STANZIA 60 MILA EURO PER GLI SGRAVI FISCALI ALLE FAMIGLIE ALLUVIONATE

Sospeso il pagamento della rata Tari di dicembre

MONTEMURLO. A distanza di un un mese dalla devastante alluvione del 2 novembre scorso, l’amministrazione comunale continua a rimanere concretamente vicino a famiglie e imprese alle prese con la ripartenza. Sono circa 60 mila euro le risorse stanziate dal Comune di Montemurlo per garantire sgravi e riduzioni importanti sulla Tari, la tassa sui rifiuti, a tutte le famiglie che hanno subito danni a seguito dell’allagamento della propria abitazione.

A breve l’amministrazione comunale predisporrà un apposito bando attraverso il quale le famiglie alluvionate potranno richiedere le agevolazioni sul pagamento della tassa rifiuti. Nell’immediato il Comune ha disposto la sospensione della rata di dicembre della Tari per le utenze domestiche e non domestiche (aziende) ed ha disposto la sua rateizzazione nel corso del 2024.

«In uno stato civile, quando una parte del Paese è in grande difficoltà, come lo sono oggi le nostre imprese e le famiglie alluvionate, è dovere delle istituzioni stringersi intorno a chi sta soffrendo — dice il sindaco Simone Calamai —

Noi, come amministrazione comunale facciamo la nostra parte, ma risarcimenti di risorse adeguate per far ripartire le imprese e far rialzare le nostre famiglie devono arrivare dal governo in tempi rapidi. Questo momento eccezionale richiede risposte decise: defiscalizzazione e decontribuzione per le aziende colpite.

I 20 giorni di proroga per pagare i tributi e i contributi previdenziali e assistenziali non possono essere considerati una risposta alle necessità delle aziende colpite che sono una componente fondamentale dell’economia nazionale».

[masi —comune di montemurlo]