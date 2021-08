Hamid Rhabi, 69 anni, è la nuova vittima del Covid a Montemurlo. Il sindaco Calamai: “È importante vaccinarsi”

MONTEMURLO. Il Covid continua a colpire e non lascia scampo alle persone più fragili. A causa del Covid è scomparso Hamid Rhabi, 69 anni, marocchino da 33 anni residente a Montemurlo.

Da soli cinque mesi Hamid era riuscito ad andare in pensione dopo una vita di lavoro come saldatore e il suo più grande sogno era quello di poter tornare a casa in Marocco a riabbracciare i suoi figli che non vedeva da decenni.

“Purtroppo – ha detto il sindaco di Montemurlo Simone Calamai — Hamid non ce l’ha fatta: il suo fisico, già provato da una malattia terminale, è stato sconfitto dal Covid-19”.

“Per me Hamid era come un padre e l’ho assistito in questi ultimi mesi di malattia. — ricorda Nadia, amica di famiglia — Hamid era una persona bravissima, buona e ben voluta da tutti. Mi mancherà tanto e rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Il sindaco Simone Calamai ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Hamid: “Mi stringo alla famiglia Rhabi per questa grave perdita. Purtroppo speravo di non dover più raccontare di morti per Covid, ma questo terribile virus continua a colpire e non lascia scampo alle persone più fragili.

Per questo, ancora una volta, rinnovo il mio appello alla vaccinazione”.

[masi —comune di montemurlo]