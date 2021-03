montemurlo. IL SINDACO SIMONE CALAMAI POSITIVO AL COVID

“Nel complesso sto bene, sono a casa e continuo a lavorare, seppur a distanza, per il nostro Comune e per l’interesse della nostra comunità”

MONTEMURLO. [a.b.] “Cari concittadini, desidero informarvi che nei giorni scorsi ho avvertito alcuni malesseri che mi hanno spinto a mettermi in isolamento e a fare il tampone molecolare dal quale oggi è risultata la mia positività al Covid. Nel complesso sto bene, sono a casa e continuo a lavorare, seppur a distanza, per il nostro Comune e per l’interesse della nostra comunità”.

Così il sindaco di Montemurlo Simone Calamai ha informato la cittadinanza della sua positività al Covid 19. Lo ha fatto dandone notizia sui social.

“Continuerò a fare la mia parte tutelando anche in questi giorni, seppur da lontano, la salute pubblica e mettendo in atto tutte le misure necessarie per cercare di sconfiggere questo virus”.

“ Purtroppo – ha aggiunto — a livello provinciale i numeri dei contagi sono in forte incremento ed è ormai certo che da lunedì la nostra provincia entrerà in zona rossa con la conseguente chiusura anche di tutte le scuole. Aspettiamo domani l’ufficialità del provvedimento regionale”.

“Nonostante il covid – conclude il sindaco — io ci sono e continuerò a tenervi informati così come faccio ogni sera da un anno a questa parte, dall’inizio della pandemia”.

Al sindaco stanno giungendo gli auguri di pronta guarigione da tanti cittadini, compreso l’ex sindaco Mauro Lorenzini.