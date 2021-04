montemurlo. IN ARRIVO IL PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE”

Alle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Montemurlo, che hanno aderito al programma Ue, periodicamente arriveranno forniture di frutta e verdura che saranno distribuite ai bambini. L’assessore Baiano: «Importante promuovere una sana alimentazione fin da piccoli»

MONTEMURLO. Nelle scuole primarie dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo è arrivata ieri, 20 aprile, la prima fornitura di frutta e verdura del programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole”. L’importante progetto per la promozione di un’alimentazione sana ed equilibrata fin da piccoli, al quale quest’anno ha aderito l’istituto comprensivo di Montemurlo, è coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute, Agea e le Regioni.

Il programma “Frutta e verdura nelle scuole” è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Ad ogni Regione è stata assegnata un’azienda ortofrutticola, che si occuperà periodicamente della consegna dei prodotti agricoli alle scuole che hanno aderito all’importante progetto.

«Si tratta di un’importante iniziativa, completamente gratuita per la scuola, che ha l’obiettivo di far aumentare nei bambini della scuola primaria il consumo di frutta e verdura, orientandoli a corrette abitudini alimentari», spiega l’assessore alla pubblica istruzione di Montemurlo, Antonella Baiano.

In osservanza delle norme igieniche anti-Covid, i prodotti sono consegnati in cartoni contenenti confezioni singole sigillate, che saranno distribuite ai bambini. La frutta potrà essere consumata a scuola o portata a casa per essere mangiata in famiglia.

[comune di montemurlo]