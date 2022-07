montemurlo in music. NEL PARCO DI VILLA GIAMARI ARRIVA LA SERATA BAND

Reira dimentica il presente, Miles Ties e Macrolotto.exe. Lunedì 18 luglio la seconda delle quattro serate dedicate alla musica in tutte le sue forme. Una manifestazione, promossa dal Comune con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, che conferma la sua qualità

MONTEMURLO. Secondo appuntamento con la Montemurlo in music, la bella rassegna di concerti, promossa dal Comune di Montemurlo con la Filarmonica Giuseppe Verdi nel romantico giardino di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1). Quattro serate, quest’anno non consecutive a differenza del passato, che consentiranno agli spettatori di fare un bel viaggio tra vari generi musicali.

Dopo il successo dello spettacolo teatrale – musicale Io e Myriam, il secondo appuntamento da mettere in agenda è per lunedì 18 luglio con una serata in compagnia di tre band del panorama pratese e pistoiese molto diverse tra loro. Ad aprire saranno i Reira dimentica il presente, una band rock pistoiese. A seguire i Miles Ties, un quartetto jazz (basso, batteria,tromba e piano) nato nel 2019 direttamente nella sede della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, una band eclettica che spazia del jazz classico al funk, dal latin jazz fino al pop. Infine, a chiudere la serata saranno i Macrolotto.exe, gruppo nato anch’esso nella Filarmonica Verdi in parallelo con i Miles Ties, ma suonando un genere completamente diverso.

La loro avventura musicale inizia come cover band, suonando i pezzi indie più sulla cresta dell’onda. Cercano da subito di fare spettacolo tramite imperdibili sketch tra una canzone e l’altra, ironizzando sui cliché di quella stessa scena indie a cui si ispirano.

Il terzo appuntamento del mese di luglio con la Montemurlo in music è per lunedì 25 con il concerto degli OsmannGold in Black & White. «La Montemurlo in music è cultura musicale e divertimento. — conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — Con la serata band diamo la possibilità a giovani artisti emergenti di farsi conoscere. Un sorprendente viaggio in musica che sicuramente saprà coinvolgere e stupire».

L’ingresso a tutte le serate è libero e gratuito. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero telefonico 3200324655.

[masi —comune di montemurlo]