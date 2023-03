montemurlo. INAUGURATA LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA “LORIS MALAGUZZI” DI NOVELLO

Si tratta di un intervento del valore di 650mila euro che ha visto la messa in sicurezza sismica e la riqualificazione energetica dell’edificio. Il sindaco Calamai:«Importante avere scuole sicure perché è qui che si costruisce il futuro»

MONTEMURLO. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale della riqualificazione sismica ed energetica della scuola dell’infanzia “Loris Malaguzzi” a Novello, in centro a Montemurlo. Un intervento del valore di 650 mila euro, inserito all’interno del progetto di rigenerazione urbana del nuovo centro cittadino di Montemurlo.

Un momento di festa al quale hanno preso parte i bambini della scuola dell’infanzia, le insegnanti e i genitori. La scuola è stata completamente rinnovata e tinteggiata esternamente di un rosso vivace, che mette allegria.

«I soldi pubblici spesi meglio sono quelli investiti nelle scuole, perché è qui che si costruisce il nostro futuro. — ha sottolineato il sindaco Simone Calamai – Sono felice di inaugurare oggi una scuola completamente rinnovata e messa in sicurezza. Un intervento importante che fa parte del più ampio progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo».

L’edificio è stato messo in sicurezza antisismica attraverso un lavoro che ha visto riportare la struttura allo scheletro ed effettuare, poi, tutti i rinforzi dei pilastri e delle strutture portanti. Attenzione anche al comfort termico ed acustico e al risparmio energetico. Sono stati, infatti, sostituiti tutti gli infissi, sono stati rifatti gli impianti elettrici e di riscaldamento, mentre l’edificio è stato isolato attraverso l’installazione sulle pareti esterne di un “cappotto” termico, che manterrà una temperatura più gradevole sia d’estate che d’inverno.

Dunque, una scuola completamente riqualificata che stamattina ha accolto il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano e la preside del comprensivo “Margherita Hack”, Maddalena Albano, con tanti addobbi colorati e con il “girotondo della pace” dei bambini, che hanno ribadito ancora una volta l’importanza di tenersi per mano e stare insieme.

«È importante ciò che si impara a scuola ma anche come si sta a scuola. — sottolinea l’assessore Antonella Baiano — Qui i bambini hanno un ambiente bello e confortevole che favorisce il benessere di alunni e insegnanti e, sono certa, anche un miglior apprendimento».

Gli ultimi due anni sono stati molto difficili a causa del Covid e anche l’inaugurazione della struttura è stata posticipata nel momento in cui la pandemia ha allentato la presa e si è potuti finalmente stare tutti insieme, adulti e bambini, nell’atrio della scuola a festeggiare.

Già dal settembre scorso, dopo i lavori di ristrutturazione, i bambini sono rientrati nella loro scuola, un edificio bello, sicuro e confortevole. La preside Albano, nel sottolineare l’importanza di avere aule belle e sicure, ha annunciato che a breve in tutto l’istituto comprensivo partirà un progetto educativo per promuovere il rispetto e la cura degli spazi scolastici.

Tra le altre migliorie apportate dal Comune di Montemurlo alla scuola, i lavori hanno visto spostare l’ingresso principale sul lato posteriore verso il parco (non più su via Rosselli). I genitori, infatti, adesso possono lasciare l’auto nei nuovi parcheggi su via Carducci e raggiungere l’asilo passando dal giardino. Anche l’area giochi della scuola è stata spostata sul lato posteriore, verso il parco ed è stata completamente rinnovata: sono stati piantati nuovi alberi ed è stata creata un’area giochi sicura con un tappetto anti – urto in gomma colata.

