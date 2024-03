montemurlo. INIZIANO I FESTEGGIAMENTI PER I 130 ANNI DELLA FILARMONICA VERDI

Il primo evento in cartello è previsto per giovedì 14 marzo ore 21 al teatro della Sala Banti con 130 anni di musica da Sogno

MONTEMURLO. Inizieranno giovedì 14 marzo alle ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà —Montemurlo) i festeggiamenti per i 130 anni della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo, la più antica istituzione culturale del territorio.

Il concerto in programma s’intitola “130 anni di Musica da Sogno” e vedrà gli allievi della Filarmonica Verdi suonare le più belle colonne sonore, dai film Disney ad Ennio Morricone. L’evento è promosso dalla Filarmonica Giuseppe Verdi in collaborazione con il Comune di Montemurlo.

«È il primo spettacolo con il quale iniziamo i festeggiamenti per la ricorrenza 130 anni dalla sua fondazione — spiega la presidente della Filarmonica, Luciana Gori — Un traguardo importante per tutti i musicisti, volontari, soci e per Montemurlo che ha visto la Musica condividere gli avvenimenti più significativi di crescita e sviluppo del nostro paese».

L’ingresso al concerto è libero e gratuito

[masi —comune di montemurlo]