MONTEMURLO INTITOLA UNA PIAZZA A GIORGIO AMBROSOLI, UN EROE BORGHESE

L’appuntamento è per mercoledì 12 luglio ore 11 in via Barzano all’altezza del civico 105/b. Partecipa il sindaco Calamai: «Ambrosoli è un esempio di rettitudine e onestà civile la cui memoria è importante trasmettere alle nuove generazioni»

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo intitola una piazza a Giorgio Ambrosoli, l’avvocato che difese l’interesse pubblico nell’impresa ad altissimo rischio della bancarotta, da 400 miliardi di lire, della Banca Privata Italiana di Michele Sindona.

Un intreccio di interessi, dalla mafia alla P2, dallo Ior alla politica, che l’avvocato Ambrosoli andò ad intaccare. Un’impresa da eroe borghese, come lo definì Corrado Stajano.

Mercoledì 12 luglio ore 11, l’indomani dell’anniversario della morte di Ambrosoli, ucciso da un sicario la sera dell’11 luglio 1979, il sindaco Simone Calamai scoprirà la targa che intitola “Largo Giorgio Ambrosoli”, la piazza che si trova dietro alle Poste di Montemurlo, in via Barzano all’altezza del civico 105/b.

«Ambrosoli è un esempio di rettitudine e onestà civile la cui memoria è importante trasmettere alle nuove generazioni. — dice il sindaco Simone Calamai, che ha fortemente voluto l’intitolazione proprio in occasione dell’anniversario della morte dell’avvocato —

Una pagina triste e opaca della nostra storia, dalla quale uomini come Ambrosoli hanno permesso alla nostra democrazia di reagire».

Tutti i cittadini e le associazioni sono invitate a partecipare.

[masi —comune di montemurlo]