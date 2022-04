montemurlo. INTITOLAZIONE DEL CENTRO GIOVANI A DAVID SASSOLI CON GIANI E DE PIZZO (TG1)

L’appuntamento è per domani sabato 9 aprile alle ore 10. L’intitolazione ufficiale alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani e del sindaco Simone Calamai. A seguire la presentazione del libro L’America per noi di Mario De Pizzo, il giornalista del Tg1 che segue l’attività dei presidenti del Consiglio, a cura di Gianni Rossi, direttore di Tv Prato. Un’occasione di confronto anche sull’attualità politico parlamentare

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo sabato 9 aprile ore 10 intitolerà ufficialmente a David Sassoli il Centro Giovani di piazza Don Milani. Una giornata che sarebbe piaciuta al compianto presidente del Parlamento europeo, durante la quale, grazie alla presentazione del libro L’America per noi del giornalista del Tg1 Rai, Mario De Pizzo, si parlerà dell’attualità politica e dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, come interessante chiave di lettura per comprendere la situazione internazionale e la crisi in Ucraina.

Alle ore 10 alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, scopriranno la targa con l×intitolazione ufficiale del Centro Giovani a Sassoli.

A seguire nell’auditorium del Centro Giovani il direttore di Tv Prato, Gianni Rossi, intervisterà Mario De Pizzo. Un’occasione anche per il pubblico per dialogare con il giornalista che segue l’attività del presidente del Consiglio e che quindi ha un punto di vista privilegiato sull’attività del Governo e più in generale sulla politica italiana.

«Una giornata importante, perché intitoliamo a David Sassoli il nostro Centro Giovani e tributiamo a questo straordinario uomo politico il riconoscimento che merita per il suo impegno a favore di un’Europa di pace e di inclusione — spiega il sindaco Simone Calamai — Allo stesso tempo grazie alla presenza del giornalista della Rai Tg1, Mario De Pizzo, avremo modo di riflettere sull’attuale situazione politica internazionale e sui rapporti con l’alleato statunitense».

Il libro L’America per noi (edizioni Luiss University press) parla di cinque presidenti del Consiglio, tre ministri degli esteri, un ex ambasciatore e altri testimoni di questo tempo raccontano momenti di crisi e successi diplomatici dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Dagli anni di Craxi, con i casi Sigonella e Gheddafi, all’intervento in Kosovo riscostruito da Massimo D’Alema, dai rapporti tra Bush e Berlusconi al caso Calipari, raccontato in un’intervista esclusiva alla moglie dell’agente del Sismi, e ancora dai discussi rapporti tra il governo Conte e Trump alle triangolazioni con la Cina per la nuova Via della Seta fino alla collaborazione tra gli esecutivi di Draghi e Biden.

Con L’America per noi Mario De Pizzo racconta la storia della relazione tra l’Italia e l’alleato statunitense, a volte presenza ingombrante per il nostro Paese, altre strategica per preziosi successi. Un’amicizia che attende di scoprire i suoi nuovi equilibri di potere, in un futuro nel quale l’Occidente dovrà dimostrare una volta per tutte la propria capacità di fare fronte comune.

La giornata è a ingresso libero e gratuito con green pass rafforzato e mascherina ffp2 indossata.

[masi— comune di montemurlo]