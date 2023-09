montemurlo. LA BIBLIOTECA COMUNALE “DELLA FANTE” FA LE ORE PICCOLE: IL MERCOLEDÌ APERTA FINO ALLE ORE 23

Oggi, mercoledì 13 settembre, parte la sperimentazione che vedrà la biblioteca aperta, in via straordinaria, ogni mercoledì dalle ore 9 alle 23

MONTEMURLO. A Montemurlo partono le serate in biblioteca. Chi lavora tutto il giorno e non ha la possibilità di andare in biblioteca a prendere in prestito libri, film o musica, apprezzerà l’iniziativa della biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) che da oggi, mercoledì 13 settembre partirà con l’apertura continuata dalle ore 9 alle 23.

La sperimentazione andrà avanti fino alla fine dell’anno ed ogni mercoledì si potrà stare a leggere o studiare nelle varie sale di lettura della “Della Fonte” fino a tarda sera.

Saranno attivi tutti i servizi bibliotecari, dal prestito alla navigazione su internet nella sala multimediale, alla consulenza, alla sala bambini.

«Per ora la sperimentazione andrà avanti fino alla fine dell’anno e valuteremo la risposta dei nostri utenti — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — L’auspicio è quello di poter rendere l’apertura serale del mercoledì fino alle ore 23 un’iniziativa stabile. Sono molte le persone o le famiglie che per motivi di lavoro o di studio non hanno la possibilità di venire in biblioteca.

Con l’apertura fino alle 23 diamo la possibilità a tutti di frequentare la nostra biblioteca e fare una visita tra gli scaffali dopo cena, quando magari tutti siamo più rilassati e sicuramente è bello farsi consigliare dai nostri bibliotecari un romanzo, un libro di favole per i bambini o un bel film».

Tutte le sale di lettura saranno aperte e dunque, soprattutto gli studenti universitari, avranno l’opportunità di trattenersi fino a tardi a studiare.

[masi — comune di montemurlo]