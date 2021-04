montemurlo. LA BIBLIOTECA COMUNALE FESTEGGIA LA SETTIMANA DELLA COSMONAUTICA

Oggi 12 aprile è la festa internazionale della Cosmonautica e ricorda il primo volo in orbita del russo Gagarin. Per tutta la settimana alla biblioteca “Della Fonte” sarà allestito un angolo di lettura con tanti suggerimenti per scoprire i segreti dei voli in orbita e dello spazio

MONTEMURLO. Se la pandemia ci impedisce di viaggiare fisicamente, non c’è virus che possa fermare la voglia di conoscere e di partire alla scoperta di pianeti e universi lontani grazie a libri veramente “spaziali”.

La biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” oggi 12 aprile celebra il “Giorno della Cosmonautica”, un appuntamento dedicato al primo volo di un essere umano nello spazio.

In questo giorno del 1961 il cosmonauta russo Yuri Gagarin orbitò attorno alla Terra a bordo della navicella “Vostok“, segnando l’inizio dell’era delle missioni spaziali con equipaggio.

Istituito nel 1962 dal Soviet Supremo dell’URSS, il 12 aprile è stato dichiarato “International Day of Human Space Flight” anche dalle Nazioni Unite nel 2011.

Per una settimana a partire da oggi lunedì 12 aprile la biblioteca comunale di Montemurlo “Bartolomeo Della Fonte” ha istituito un angolo di lettura dedicato ai temi della cosmonautica. Lettori di tutte le età potranno trovare tante proposte di lettura e approfondimento sui temi della conquista dello spazio e della scoperta dell’Universo.

«In questo periodo così difficile, che ci costringe a rimanere chiusi in casa, abbiamo pensato che fosse bello alimentare la voglia di conoscere attraverso la celebrazione di questo giorno con tante proposte di lettura. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Nonostante le limitazioni, la biblioteca “Della Fonte” continua a promuovere la cultura attraverso proposte di lettura e approfondimento dedicate a particolari tematiche».

Dopo la cosmonautica la “Della Fonte” dedicherà l’angolo di lettura alle questioni di genere, al linguaggio discriminatorio.

[masi — comune di montemurlo]