montemurlo. LA BIBLIOTECA “DELLA FONTE” HA PREMIATO I GIOVANI “LETTORI DELL ’ANNO”

L’assessore alla cultura Forastiero ha premiato i bambini e ragazzi che hanno preso più libri in prestito nel periodo 2021-2022

MONTEMURLO. La biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” ha festeggiato il suo 19esimo compleanno, dal trasferimento nei locali della Limonaia di Villa Giamari, con una grande festa della quale sono stati protagonisti i giovani lettori.

L’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero, ha premiato i lettori dell’anno, cioè i bambini e ragazzi che negli anni 2021-2022 hanno preso più libri in prestito. Al primo posto della classifica dei più assidui frequentatori degli scaffali della biblioteca c’è Penelope Bruno, 13 anni, con 126 prestiti, secondo posto per Gaia De Cristofaro, 4 anni, con 98 prestiti e quindi al terzo posto Cassandra Bruno, 11 anni, con 90 prestiti.

A seguire Sophia Chapska, 7 anni, con 64 prestiti, Duccio Vannoni, 13 anni e 58 prestiti, Mia Sophie Baldini Baldini, 5 anni e 54 prestiti, Flavio Rastrelli, 3 anni e 52 prestiti, Manar Zarrae, 13 anni e 51 prestiti, Asia Calzolari, 7 anni e 51 prestiti ed Emy Luna Vicino 10 anni e 51 prestiti.

«I libri ci hanno aiutato ad affrontare l’isolamento imposto in questi due anni dal Covid. — dice l’assessore Forastiero — Siamo stati davvero felici di premiare i nostri giovani e giovanissimi lettori che hanno preso in prestito tantissimi libri e li aspettiamo ancora tra i nostri scaffali per vivere tante nuove avventure insieme».

[masi — comune di montemurlo]