montemurlo. LA COLLINA DELLE MERAVIGLIE… AL TRAMONTO, NUOVA PASSEGGIATA PER “ANTICHI BORGHI E ANTICHI SAPORI”

L’appuntamento è per martedì 19 settembre ore 18,30. Passeggiata tra la Rocca di Montemurlo e Cicignano con degustazione finale dei prodotti dell’azienda agricola “Il Poggiolino Montemurlo”

MONTEMURLO. Nuovo appuntamento con le bellezze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della Collina delle meraviglie al tramonto. L’iniziativa, promossa dal Comune con la Fondazione Cdse e la collaborazione del Gruppo trekking La storia camminata, è in programma per martedì 19 settembre con partenza alle ore 18,30 dal parcheggio della Rocca.

Il percorso, lungo antichi poderi di mezzacosta, è una piacevole passeggiata al tramonto, che si snoda tra il borgo della Rocca e le case rurali di Cicignano. Il paesaggio è quello agricolo toscano: un bellissimo mosaico costituito da un’alternanza armonica di oliveti, vigneti, boschi, campi coltivati e prati nei quali sono immersi vecchi casolari o abitazioni recentemente ristrutturate. Costruito in pietra alberese e collocato su un balcone naturale che si affaccia sulla piana pratese, Cicignano fu importante per l’antica viabilità di mezza costa già in epoca etrusca: qui è stato ritrovato un cippo databile al 520-510 a.C.

Esso riporta il gentilizio volterrano “kaikna”, origine del toponimo latinizzato Caecina e attestato anche nell’Etruria Padana. Tra le antiche dimore rurali si possono ammirare altri due alberi monumentali: un acero e un gelso bianco.

«Un’altra bella occasione per stare insieme, scoprire le tante meraviglie che si celano nel paesaggio della nostra collina e in più un’iniziativa che ci porta ad apprezzare una delle nostre aziende agricole d’eccellenza e i suoi prodotti ricchi di qualità», commenta l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero.

La passeggiata sarà guidata dai racconti di Alessia Cecconi e Luisa Ciardi della Fondazione Cdse e all’arrivo a Cicignano i partecipanti troveranno ad attenderli una gustosa degustazione – apericena di salumi di “macchiaiola maremmana”, il suino nero autoctono recuperato dall’azienda agricola “Il poggiolino di Montemurlo” di Giulia Tissi. Tra specialità proposte salumi vari, prosciutto stagionato 26mesi, pecorino, salsicce, focacce, vino e tanto altro ancora.

La passeggiata è gratuita, mentre la degustazione costa 20 euro (bambini fino a 10 anni 12 euro). Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione attraverso messaggio Whatsapp al numero 3384933908 o tramite il form accessibile a questo link:

https://forms.gle/teACHquV6ydNJy2p6

[masi —comune di montemurlo]