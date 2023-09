montemurlo. LA FILARMONICA VERDI APRE LE PORTE AGLI ASPIRANTI MUSICISTI

Previsti due open day, sabato 23 e martedì 26 settembre: un’occasione per conoscere i corsi di musica proposti dall’associazione. I corsi ripartono il prossimo 1 ottobre

MONTEMURLO. La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo, con il sostegno del Comune di Montemurlo, riparte con i corsi di musica ed apre le porte agli aspiranti musicisti per far conoscere la scuola e la storia dell’associazione.

Due le giornate di “open day”, sabato 23 settembre dalle 10 alle 12 e martedì 26 settembre dalle 16,30 alle 18,30 alla sede dell’associazione Filarmonica (via Scarpettini, 10 a Montemurlo), un’opportunità per conoscere la nostra associazione, la sua storia, e i corsi di musica riservati.

Il Progetto Banda nasce dalla volontà della Scuola e del Comune di Montemurlo di avvicinare i musicisti più piccoli al repertorio bandistico. Tanti i corsi di musica disponibili: basso e contrabbasso, batteria e percussioni, canto, clarinetto, sassofono e oboe, flauto e ottoni, pianoforte, violino, corso di teoria e formazione audio-percettiva.

Inoltre alla scuola di musica “Giuseppe Verdi” è attivo il progetto “Banda”, un corso rivolto ai bambini delle scuole primarie per promuovere e valorizzare gli strumenti e la musica bandistica. I ragazzi svolgeranno il corso individuale per affrontare lo studio dello strumento prescelto e in seguito verranno guidati dalla maestra Liana Lascialfari (direttrice della Filarmonica) nel corso di musica di insieme per costituire una banda dei piccoli. Tutti i corsi di musica ripartiranno il 1 ottobre.

«La Filarmonica Giuseppe Verdi è forse l’associazione più antica presente sul nostro territorio, fondata nel lontano 1894. La scuola di musica è stata, invece, fondata nel 1969 e costituisce un punto di riferimento importante per la formazione musicale con insegnanti e percorsi d’eccellenza — conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — L’invito per tutti è quello di avvicinarsi alle attività della Filarmonica e magari intraprendere lo studio di uno strumento musicale. Non è mai troppo tardi»

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.filarmonicaverdi.it oppure sui canali social (Facebook e Instagram “Filarmonica Giuseppe Verdi Montemurlo).

