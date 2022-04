montemurlo. LA PASQUA CHE VORREI, NEGOZI INSIEME PER PROMUOVERE IL COMMERCIO DI VICINATO

Partecipare al concorso è semplice: basata fare un acquisto in un negozio aderente e pubblicare la foto sui social dell’iniziativa. In palio tanti premi

MONTEMURLO. A Montemurlo il mondo del commercio locale continua a dimostrare la propria vitalità e ritorna con una nuova iniziativa dal titolo La Pasqua che vorrei…a Montemurlo con il patrocinio del Comune e di Confesercenti Prato. In pratica si tratta di un concorso che premierà la foto che, sui social dell’iniziativa, avrà ottenuto più mi piace.

Partecipare è molto semplice, basta recarsi in uno degli esercenti aderenti all’iniziativa, fare un acquisto e farsi fotografare in negozio con in mano il pacchettino o la borsetta con l’oggetto acquistato. Poi basterà girare la foto al numero whatsapp 3771745809. Le foto saranno pubblicate sul canale Instagram dell’iniziativa e quelle che otterranno più mi piace vinceranno i premi messi in palio: una cena per due dalle Cesarine al Funandola, un trattamento viso, una colomba artigianale, un uovo di cioccolato artigianale, un buono pizza. La premiazione si svolgerà venerdì 15 aprile alle ore 11,30 presso la sede di Confesercenti a Montemurlo (via Rubicone, 21).

«Una simpatica iniziativa per promuovere la rete commerciale di vicinato e stimolare i cittadini a fare acquisti sul territorio, dove esistono tanti negozi di qualità- sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero — I negozi non rappresentano solo una ricchezza da un punto di vista economico ma anche un servizio di prossimità e una rete di socialità, indispensabile per tenere vivo un territorio».

I negozi aderenti all’iniziativa sono Anniverdi Susi, Foto ottica Piazzini, gioielleria Signori, Romy Star, Ottica magic 32, la Fata Gelata, macelleria Targetti, Estetica solarium Bijou, Estrosa abbigliamento, Noir boutique, pasticceria Pachamama, La spiga dorata, Regione di fiori, Novello bar, I love you parrucchieri, bar M601, pasticceria Figaro, Vogue hair parrucchieri, Betti pasticceria, I’ buccino, Matti per il pane, Vr intimo merceria, La piccola fattoria, La boutique di Vivì, Plantaviva erboristeria e bar ristorante La Torre.

[masi —comune di montemurlo]