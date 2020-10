montemurlo. LA SCOMPARSA DI DINA BARAGATTI

In un video del 2016 è stata tra le protagoniste del video “Voci di donne”, raccontando la prima volta al voto

MONTEMURLO. [a.b.] A 96 anni è scomparsa ieri Dina Baragatti “contadina nata a Monterotondo Marittimo”. Fu una delle donne che nel 1946 ebbero per la prima volta il diritto di voto nel referendum del 2 giugno 1946 per la scelta della forma di Governo dell’Italia post bellica, tra Monarchia o Repubblica. La donna residente da tempo a Montemurlo insieme ad altre concittadine nel 2016 prese parte al video realizzato dal Comune di Montemurlo con la Fondazione Cdse dal titolo “Voci di donne”, un mini-documentario per raccontare attraverso le voci delle protagoniste quel momento storico così importante per il riconoscimento dei diritti politici delle donne del nostro Paese. Vogliamo citare solo alcune delle parole di Dina sulla prima volta al voto (che ritrovate nel video), che rendono bene l’idea della gioia e della consapevolezza di questa, allora, giovane donna “È stata una cosa fantastica. Ci siamo sentite migliorate, contente, sperando d’andare verso giorni migliori”.

Il sindaco Simone Calamai, nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Dina ha detto: “La voce di Dina e delle altre protagoniste di questo video sono un documento prezioso. Una testimonianza che resterà per sempre alle generazioni future. Le parole di Dina ci fanno riflettere sulla fortuna di vivere in un Paese che riconosce diritti politici, civili e sociali a tutti i suoi cittadini. Un’Italia che è cresciuta, alimenta dai valori costituzionali.

Non diamo per scontato ciò che abbiamo, ma riconosciamo il valore delle nostre libertà, soprattutto in questi momenti di difficoltà che richiedono particolare coesione responsabilità”.

