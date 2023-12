montemurlo. “L’ABBRACCIO” DEL MONDO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE TOSCANE A SOSTEGNO DELLE ZONE ALLUVIONATE

Sabato scorso a palazzo Strozzi Sacrati l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero e la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni hanno ricevuto dal presidente della Regione Toscana un riconoscimento per l’iscrizione del Corteggio al Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana 2023. Un lungo applauso ha espresso la vicinanza del mondo della rievocazione alle zone alluvionate. Forastiero: «Ora subito dal governo indennizzi per chi ha perso tutto»

MONTEMURLO. Sabato scorso, 2 dicembre, l’assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero e la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni hanno partecipato ad un incontro propedeutico all’uscita della delibera che stabilisce le linee guida del nuovo bando a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica che la Regione Toscana finanzia, anche per il 2024, con 500 mila euro.

A dare l’annuncio il presidente della Regione Eugenio Giani di fronte ai rappresentanti di oltre 200 associazioni ed enti locali riuniti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze: esponenti di associazioni di giochi storici, sbandieratori, cortei e giostre, Proloco e Comuni.

Nell’occasione il presidente Giani ha conferito al Corteggio di Montemurlo una pergamena come riconoscimento per l’iscrizione al Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana 2023. A ritirarla era presente l’assessore di Montemurlo, Giuseppe Forastiero, il cui intervento è stato accolto da un lungo applauso in segno di vicinanza ai cittadini montemurlesi colpiti dall’alluvione.

«All’assemblea del mondo della rievocazione storica toscana ho raccontato le difficoltà che Montemurlo ha affrontato nell’ultimo mese – ha detto Forastiero — È importante che i cittadini e le aziende di Montemurlo alluvionati non vengano dimenticati dalle istituzioni. È importante che il governo faccia la sua parte e faccia arrivare presto gli indennizzi per chi ha perso tutto, così come sta facendo la Regione che ha già avviato i primi provvedimenti per i sostegni».

Anche la sede del Gruppo storico a Oste lo scorso 2 novembre è stata invasa dall’acqua. Per fortuna i volontari sono riusciti a salvare il grande patrimonio di abiti storici, mentre sono andati completamente distrutti gli accessori come scarpe, cinture, cappelli.

«Il mondo delle rievocazioni storiche è prezioso per far conoscere la storia e l’identità dei territori. — conclude Forastiero — Tra i tanti danni che abbiamo subito, anche il nostro Gruppo storico ha perso tanto materiale ma siamo certi che, con il sostegno della Regione, sapremo affrontare anche questa nuova sfida e tornare a far conoscere la storia della battaglia di Montemurlo attraverso le attività del Corteggio».

[masi— comune di montemurlo]