montemurlo. L’ASSOCIAZIONE “FAREAMBIENTE” PRESENTA LA SUA ATTIVITÀ AL COMUNE

Il sindaco Simone Calamai e l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli, hanno incontrato il responsabile provinciale dell’associazione zoofile, Andrea Monaco, che ha raccontato l’impegno delle guardie a difesa del benessere degli animali e la tutela dell’ambiente

MONTEMURLO. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai e l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli hanno incontrato in municipio il responsabile provinciale di “FareAmbiente” Prato, Andrea Monaco, che nell’occasione ha presentato l’attività di volontariato e di guardie zoofile svolta dall’associazione a difesa degli animali e dell’ambiente.

Monaco ha donato agli amministratori un calendario dell’associazione ed ha illustrato l’attività di vigilanza svolta da FareAmbiente, impegnata nel far osservare le leggi e i regolamenti generali e locali sulla protezione degli animali e la difesa del patrimonio ambientale, forestale e faunistico.

«La tutela del benessere degli animali e la difesa dell’ambiente sono patrimonio comune, temi sui quali come amministrazione siamo da tempo impegnati, basti ricordare che Montemurlo ha un regolamento sul benessere degli animali. — dicono il sindaco Simone Calamai e l assessore Vignoli – È stato interessante conoscere da vicino l’attività dell’associazione a favore della tutela degli animali e conoscere gli interventi svolti in caso segnalazioni di maltrattamenti o non corretta gestione di animali domestici».

[comune di montemurlo]