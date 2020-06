montemurlo. LAVORI AL GIARDINO DI VIA BOLSENA: IN ARRIVO NUOVI GIOCHI, ILLUMINAZIONE E PANCHINE

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo riqualifica il giardino che sorge tra via Bolsena e via Bracciano a Montemurlo e lo rende più bello e maggiormente fruibile dai bambini e dalle persone che abitano in zona. Uno spazio verde tra le case che sarà attrezzato con nuovi giochi, panchine e un sistema di illuminazione pubblica per usufruire dell’area anche in orario serale.

L’intervento, del valore complessivo di 25 mila euro, ha preso il via qualche giorno fa e sarà pronto entro la fine di luglio. I lavori sono iniziati con l’abbattimento e completo rifacimento del marciapiedi che costeggia il giardino, che risultava sconnesso e non in perfetto stato di manutenzione.

Il Comune ha deciso quindi di rifare ex-novo il marciapiedi, eliminando tutte le barriere architettoniche per renderlo più sicuro e facilmente accessibile da persone con disabilità e dalle carrozzine. Una volta concluso l’intervento sul marciapiedi, i lavori si sposteranno all’interno del giardino, dove sarà realizzato un vialetto che darà la possibilità di creare un percorso pedonale sicuro tra la via Bolsena e via Bracciano.

Il camminamento consentirà anche l’accesso all’area verde alle persone con disabilità, rendendo lo spazio veramente fruibile da tutti. Il restyling del giardino comprende anche l’area giochi per bambini, che sarà completamente rinnovata.

Saranno realizzati due tappeti in gomma colata anti-urto (per garantire la sicurezza dei bambini in caso di caduta) e saranno installati una nuova altalena, uno scivolo, giochi a molla e uno a rotazione.

Inoltre sarà creata una piazzetta polifunzionale con l’installazione di nuove panchine e altri arredi, ma anche con una nuova illuminazione che renderà accessibile e fruibile il giardino in orario serale.

« Si tratta di una riqualificazione straordinaria per ridare una nuova veste e la piena fruibilità al giardino di via Bolsena- via Bracciano. — spiegano il sindaco Simone Calamai e l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli — Un intervento che va nella direzione del miglioramento della qualità della vita attraverso l’investimento nella cura e della manutenzione del verde e del patrimonio pubblico.

Negli ultimi anni la quantità di verde pro-capite a cittadino a Montemurlo è passata dagli 8 ai 13 metri quadrati. Una città che investe sui servizi, lo sviluppo senza tralasciare la cura dell’ambiente».

Nel 2019 nel giardino l’amministrazione comunale aveva provveduto a mettere a dimora nuovi alberi, così a breve il giardino sarà anche adeguatamente ombreggiato.

[masi — comune di montemurlo]