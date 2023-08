montemurlo. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA, DA SETTEMBRE LA “GRAZIA DELEDDA” TRASLOCA AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DONATORI DEL SANGUE

Lo spostamento della scuola d’infanzia di Fornacelle si è reso necessario per poter procedere ai lavori di miglioramento strutturale e sismico della scuola. L’intervento finanziato dalla Regione Toscana con 320 mila euro

MONTEMURLO. La scuola dell’infanzia “Grazia Deledda” di via Deledda a Fornacelle trasloca temporaneamente al centro polifunzionale di piazza Donatori del sangue in centro a Montemurlo.

Il trasferimento si rende necessario per consentire l’allestimento del cantiere per il miglioramento sismico della scuola per il quale il Comune di Montemurlo ha ottenuto un finanziamento di 320 mila euro dalla Regione Toscana. Il 4 e 5 settembre, dunque, tutti gli arredi e i materiali didattici della scuola “Deledda” saranno trasferiti nella struttura destinata a diventare centro polifunzionale, che in precedenza aveva ospitato il nido “Tata Badà” e che confina con un’altra scuola dell’infanzia, la “Loris Malaguzzi”.

Tre sezioni della scuola dell’infanzia “Deledda” saranno ospitate nella struttura di piazza Donatori di sangue mentre una sarà trasferita alla scuola “Giorgetti” di via Venezia a Oste. Gli interventi sulla scuola dell’infanzia “Deledda” sono lavori strutturali relativi al consolidamento dell’edificio scolastico e vedranno, attraverso l’utilizzo di tecniche tradizionali, il rafforzamento delle strutture portanti dell’edificio, delle travi, dei pilastri e delle fondazioni.

Gli interventi avranno la durata di circa un anno e quindi a settembre 2024 i bambini potranno rientrare nella loro scuola a Fornacelle.

«La sicurezza degli edifici scolastici è una priorità del Comune di Montemurlo — spiega il sindaco Simone Calamai – Nel 2014 Il Comune ha effettuato un accurato studio sulla vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici e scolastici del territorio, nonché nel 2015 una serie di test per verificare le condizioni di pericolosità sismica delle varie zone del territorio comunale.

Questo ci ha consentito di poter sviluppare una precisa progettualità e poter accedere così a importanti finanziamenti. I lavori alla scuola Deledda andranno a migliorare la sicurezza della struttura. I bambini sono il nostro futuro ed è nostro dovere garantire scuole belle e sicure».

I lavori di miglioramento sismico alla scuola “Grazia Deledda” vanno ad aggiungersi ad altri due analoghi interventi sul patrimonio scolastico realizzati dal Comune di Montemurlo negli ultimi anni, già conclusi e finanziati sempre dalla Regione.

Si tratta del miglioramento sismico della scuola primaria “Margherita Hack” di via Micca a Bagnolo e della scuola dell’infanzia “Malaguzzi” di via Rosselli, progetto inserito nel piano del nuovo centro cittadino PIU M+M, che ha visto, oltre al miglioramento sismico, anche l’ottimizzazione del comfort termico e acustico di tutta la struttura.

Sempre sul fronte della sicurezza degli edifici strategici, sono stati conclusi gli interventi di consolidamento strutturale e adeguamento sismico del palazzo comunale di via Toscanini 1, sede di importanti uffici per il sistema di protezione civile in caso di calamità naturale (anagrafe, ufficio lavori pubblici e urbanistica).

A fine agosto dalla struttura di piazza Donatori di sangue traslocheranno alcuni uffici comunali che rientreranno nel palazzo comunale di via Toscanini dove si sono conclusi i lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza strutturale.

[masi —comune di montemurlo]