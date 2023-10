montemurlo. LAVORI PER LA FIBRA, GIOVEDÌ 12 OTTOBRE CHIUDE UN TRATTO DI VIA MONTALESE

Dalle ore 9 alle 18 resterà chiusa al traffico via Montalese dal civico 560 fino al Ponte all’Agna nel Comune di Montale

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che dalle ore 9 fino alle ore 18 di giovedì 12 ottobre via Montalese, nel tratto dal civico 560 fino al Ponte all’Agna nel Comune di Montale, sarà chiusa al transito veicolare per consentire la realizzazione dei lavori di posa della fibra ottica FTTH rete a banda ultra larga per conto della società Open Fiber Spa.

Le deviazioni al traffico saranno indicate sul posto. Il percorso alternativo per raggiungere Montale per chi proviene da Montemurlo località Fornacelle è via Montalese via Udine, via Aldo Moro, via Fratelli Rosselli, via Enrico Berlinguer. Nel senso opposto di marcia per raggiungere Montemurlo per chi proviene da Montale il percorso prevede di percorrere via Giuseppe Garibaldi, via Enrico Berlinguer, via Fratelli Rosselli.

