montemurlo. LAVORI SU VIA DI CICIGNANO. I PRIMI DI MARZO RIAPERTURA A SENSO UNICO ALTERNATO

Procedono i lavori di messa in sicurezza della frana tra il ponte sul torrente Stregale e villa La Petraia. Entro la fine di marzo sarà completata l’asfaltatura di tutta la carreggiata e riaperta la strada al transito

MONTEMURLO. A Montemurlo, nonostante i problemi e i ritardi causati dall’alluvione del 2 novembre scorso, vanno avanti i lavori per la messa in sicurezza del versante di frana presente in via di Cicignano, nel tratto compreso fra il ponte sul torrente Stregale e Villa La Petraia.

La riapertura, almeno a senso unico alternato della strada, è previsto per i primi giorni di marzo. In questo momento per garantire il collegamento con la Rsa e la frazione di Cicignano e bypassare il tratto interessato dalla chiusura, il Comune ha effettuato una manutenzione straordinaria e aperto al transito via Palazzina. Intanto, sulla via di Cicignano i lavori per la messa in sicurezza del fronte di frana procedono: la palificata è stata ultimata e in questi giorni la ditta incaricata sta completando il cordolo in cemento armato alla testa dei pali di grande diametro. Il lavoro sarà concluso entro fine settimana. Successivamente saranno inseriti i tiranti e contestualmente sarà realizzato un nuovo muro in cemento armato, poiché durante le fasi esecutive è emerso che quello esistente era semplicemente in pietra e quindi non poteva essere raccordato efficacemente con il muro lato monte previsto nel progetto di messa in sicurezza.

Il nuovo muro (effettuato con una variante compensativa che non aumenta i costi del progetto) e i tiranti alla testa della palificata saranno realizzati nel mese di febbraio.

La via di Cicignano, fra il ponte sul torrente Stregale e Villa La Petraia, potrà essere riaperta a senso unico alternato i primi giorni di marzo.

«Nonostante le difficoltà causate dall’alluvione che hanno un pò rallentato i lavori, l’intervento di messa in sicurezza del fronte di frana procede come da cronoprogramma —spiega il sindaco Simone Calamai —

È prioritario riaprire la via di Cicignano quanto prima per favorire il collegamento con la Rsa e rendere più agevole la mobilità per i residenti, le strutture ricettive e le aziende agricole della zona di Cicignano che indubbiamente in questi mesi hanno dovuto affrontare dei disagi.

Entro poche settimane la via di Cicignano potrà essere riaperta a senso unico alternato con un indiscutibile vantaggio per tutti. Con il completamento dell’intervento il Comune contribuisce a mettere in sicurezza dal rischio idrogeologico la viabilità della collina, una zona tanto bella quanto fragile».

L’apertura completa della strada è prevista per la fine di marzo, in concomitanza con la fine dei lavori di Publiacqua che nella zona dovrà posare nuove tubature per l’acqua per sostituire quelle esistenti che risultano obsolete. Pertanto, i primi giorni di marzo sarà asfaltata e riaperta mezza corsia per consentire l’apertura parziale di via Cicignano.

A conclusione dell’intervento di Publiacqua sarà completata anche l’asfaltatura dell’altra carreggiata e riaperta al traffico veicolare tutta la strada.

[masi — comune di montemurlo]