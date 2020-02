montemurlo. LAVORI SUI MARCIAPIEDI, LUNEDÌ CHIUDE VIA DELLA ROCCA

MONTEMURLO. Continua l’impegno del Comune di Montemurlo sul fronte della manutenzione stradale. Per garantire la piena sicurezza ai pedoni da domani lunedì 3 febbraio in via della Rocca a Montemurlo (dal civico 15 al 33) inizieranno i lavori di riqualificazione della rete viaria, che vedranno il completo rifacimento dei marciapiedi. La strada rimarrà chiusa dalle ore 9 alle 19 del giorno 3 febbraio fino e non oltre il prossimo 22 febbraio.

Nel tratto di strada interessato dai lavori da domani lunedì scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico di marcia dal civico 7 fino all’intersezione con via Morecci, revocando temporaneamente l’attuale doppio senso di marcia; in zona sarà apposta idonea segnaletica stradale di senso unico. Nel tratto interessato dai lavori sarà inoltre vietato il transito ai pedoni.

« Il rifacimento dei marciapiedi in via della Rocca rientra nel piano di manutenzioni programmato dal Comune per garantire la piena sicurezza delle nostre strade soprattutto per quanto riguarda gli utenti più deboli, i pedoni — spiega il sindaco Simone Calamai — Sempre domani lunedì 3 febbraio inizierà un nuovo lotto di lavori sul centro cittadino per migliorare la viabilità e la percorrenza. Piccoli disagi che però hanno l’obbiettivo di cambiare il volto della città puntando alla sicurezza, al decoro e alla qualità della vita».

Via Garibaldi (in centro a Montemurlo), dall’intersezione tra via Fornacelle a via Indipendenza, da domani lunedì 3 febbraio, infatti, resterà chiusa al traffico per circa venti giorni per consentire il completamento del restyling di piazza della Libertà attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture viarie intorno alla piazza.

In caso di maltempo prolungato i tempi dei lavori si potrebbero allungare. In via Garibaldi il transito pedonale sarà garantito ai residenti e alle attività commerciali della zona.

In questo periodo di lavori il traffico veicolare sarà deviato da via Montalese su via Fornacelle e quindi in via Firenze per poi svoltare alla prima strada a destra su via Indipendenza.

Durante la prima fase si lavorerà sul lato destro della strada (quello di fianco alla piazza): sarà demolito l’attuale marciapiede e il muretto che separa l’ex pista stella verde dalla via Garibaldi. Obbiettivo è la realizzazione di nuovi parcheggi e di un tratto di pista ciclo-pedonale che, alla fine dei lavori, si ricongiungerà con quella che è stata realizzata ed è in fase di completamento in via Pascoli.

[masi — comune di montemurlo]