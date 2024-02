montemurlo. LAVORI SULL’ACQUEDOTTO, DOMANI CHIUDE LA CORSIA DI MARCIA DI VIA SCARPETTINI NEL TRATTO TRA VIA MILANO E VIA OGLIO

Alla fine dell’intervento di rinnovo della tubatura principale dell’acquedotto, sarà completamente riasfaltata tutta via Scarpettini

MONTEMURLO. A Montemurlo vanno avanti i lavori per il completo rinnovo della dorsale principale di distribuzione dell’acquedotto che attraversa via Scarpettini verso Montemurlo.

Si tratta di un intervento molto importante per migliorare la qualità della rete idrica in città ed è il promosso e portato avanti da Publiacqua attraverso fondi Pnrr. Lunedì 19 febbraio dalle ore 9 fino alle ore 18 del giorno 19 marzo ci sarà la chiusura della corsia di marcia di via Scarpettini, nel tratto tra via Oglio e via Milano, direzione da località Oste verso Montemurlo centro.

Trattandosi di un lavoro che interessa la rotatoria, non è possibile adottare coperture provvisorie degli scavi. Il percorso alternativo individuato per i veicoli prevede che per raggiungere via Berlinguer o via Scarpettini (tratto tra via Berlinguer —via Milano) per chi proviene da Oste deve percorrere via Rossini, via Scarpettini, via Milano, via Scarpettini, via Berlinguer.

Nel senso di marcia opposto per raggiungere via Berlinguer o via Scarpettini (tratto tra Via Berlinguer –Via Milano) per chi proviene da Oste, deve percorrere via Oglio, via Scarpettini, via Milano, via Scarpettini, via Berlinguer.

«Via Scarpettini costituisce lo snodo principale della circolazione verso Oste e la zona industriale e quindi comprendiamo i disagi per la circolazione — spiega il sindaco Simone Calamai — Chiediamo a tutti di avere pazienza perché si tratta di un’intervento che va a rinnovare la conduttura principale dell’acquedotto, combattendo così perdite e sprechi d’acqua. Inoltre alla fine del lavoro provvederemo all’asfaltatura completa di via Scarpettini»

Tra le altre limitazioni al traffico previste sul territorio nei prossimi giorni, il Comune informa che dalle ore 9 e fino alle ore 12 e dalle ore 13 e fino alle ore 17 dal giorno 21 febbraio 2024 al giorno 22 febbraio 2024 sarà chiusa via Cicignano all’altezza del civico 42.

[masi —comune di montemurlo]