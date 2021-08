montemurlo. LE MANUTENZIONI STRADALI NON VANNO IN VACANZA. LAVORI PER TUTTO IL MESE

I lavori prevedono l’utilizzo della macchina per l’asfalto a caldo e interesseranno tutte le frazioni. Non si fermano neppure le manutenzioni del verde pubblico per mantenere il decoro e la pulizia di questi importanti spazi pubblici

MONTEMURLO. A Montemurlo, come ogni anno, l’estate è la stagione privilegiata per effettuare manutenzioni e risanamenti stradali, programmati dall’amministrazione comunale per mantenere la rete viaria cittadina sempre in buono stato.

MANUTENZIONI STRADALI — Anche in questo mese di agosto, dunque, sulle strade montemurlesi è attivo il termocontainer, la macchina per l’asfalto a caldo che sta effettuando lavori in tutte le frazioni. Nelle ultime settimane è stato ripristinato l’asfalto in via Oste all’intersezione con via Pistoiese, dove è stato rifatto anche il tappeto del marciapiede. Completata la manutenzione stradale in via Labriola dal confine con il Comune di Prato in via delle Lame fino al via Tintori, in via Pantano a Oste nel tratto compreso tra la via Scarpettini alla via Maroncelli, dov’è stato portato a termine anche il risanamento dei marciapiedi e quindi in via Puccini e in via Rossini.

Sono invece in corso di esecuzione o programmati per i prossimi giorni i lavori in via Fratelli Rosselli a Montemurlo con l’utilizzo termocontainer. Inoltre, sempre in via Fratelli Rosselli, nel tratto da via Berlinguer alla via Aldo Moro, i lavori interesseranno anche il risanamento dei marciapiedi. I lavori interesseranno poi via Terni, via Parugiano di Sotto e via Trieste con il rifacimento dei marciapiedi. Una volta conclusi gli interventi l’amministrazione comunale provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale ( come ad esempio, stalli di sosta, linee di stop o di mezzeria ecc..) che talvolta possono venir cancellati nel corso dei lavori di risanamento stradale.

« Stiamo approfittando di queste settimane di tranquillità e vacanza (sono molte le aziende chiuse per ferie e il traffico è sensibilmente calato) per effettuare importanti lavori di manutenzione su tutto il territorio. —spiega il sindaco Simone Calamai — Si tratta di lavori programmati per migliorare la sicurezza stradale ma anche il decoro e l’accessibilità delle aree verdi cittadine che vogliamo che siano sempre belle, pulite e accoglienti»

VERDE PUBBLICO — Anche sul fronte delle manutenzioni di parchi e giardini, agosto non è un mese di ferie. Attraverso la partecipata Consiag Verde, il Comune di Montemurlo ha posizionato una nuova staccionata in legno lungo l’area perimetrale del parcheggio del cimitero comunale della Rocca. Nel parco pubblico di via Palarciano a Oste sono stati istallati i nuovi arredi: panchine e cestini completano l’area che a breve sarà abbellita dall’opera di dello street artist Moneyless. Uno dei maggiori artisti del panorama contemporaneo che, con il suo tratto “geometrico” a settembre, dopo alcuni problemi di salute che hanno ritardato l’avvio dell’opera, decorerà il campetto da basket e i vialetti del giardino.

Anche i giardini pubblici di via Mazzini si rinnovano: sono stati infatti installati in questi giorni i cestini getta carte e le nuove panchine, mentre in via Bagnolo di Sopra, lungo le aree di sosta del percorso pedonale che costeggia il torrente Bagnolo, il Comune ha sostituito le panchine ormai vecchie e rotte. A fine agosto, infine, è in programma la realizzazione di una vera e propria area pic-nic, con panchine e tavoli, nell’area verde pubblica nei pressi del lago della Rocca. Prima di procedere all’installazione, però, tutta l’area sarà ripulita dalle piante infestanti o ormai secche.

