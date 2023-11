montemurlo. LUNEDÌ 13 NOVEMBRE SCUOLE APERTE

Regolari i servizi di trasporto, mensa e pre post scuola. Ripristinata la viabilità di accesso ai vari istituti scolastici. I bambini della scuola dell’infanzia “Ilaria Alpi” trasferiti temporaneamente alla scuola “Giorgetti” di via Venezia

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo rende noto che lunedì 13 novembre a Montemurlo riapriranno regolarmente tutte le scuole di ogni ordine e grado. Conclusi gli interventi di ripristino della viabilità e le verifiche su tutti i plessi, da domani lunedì ripartono le lezioni. L’unica situazione in fase di risoluzione è quella della scuola dell’infanzia “Ilaria Alpi”, allagata durante l’evento del 2 novembre scorso.

In attesa del ripristino di tutti gli arredi e del materiale ludico e didattico, i bambini saranno trasferiti alla scuola dell’infanzia “Giorgetti” di via Venezia a Oste.

Domani saranno garantiti tutti i servizi scolastici: trasporto, mensa, pre e post scuola. Anche i bambini che frequentavano la “Ilaria Alpi””usufruiranno del servizio di trasporto alla Giorgetti. Regolare l’attività di tutti i nidi comunali, compreso il “Piccino picciò” di via Toti.

«In questi giorni abbiamo concluso gli interventi più importanti di pulizia e ripristino della viabilità e tutte le verifiche sugli edifici scolastici, sui quali non risultano criticità. — spiega il sindaco Calamai — Per i prossimi giorni, poi, le condizioni meteo sono in miglioramento e pertanto abbiamo deciso di riaprire tutte le scuole del territorio».

[masi —comune di montemurlo]