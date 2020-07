montemurlo. LUNEDÌ PARTE LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MORECCI

MONTEMURLO. A Montemurlo non si fermano le manutenzioni stradali per garantire maggior decoro e sicurezza alle strade cittadine. Lunedì 6 luglio, infatti, partiranno nuovi interventi che questa volta interesseranno la via Morecci, la strada che da Montemurlo centro sale verso il borgo della Rocca.

Il tratto interessato dalla manutenzione straordinaria è proprio quello che va a ricongiungersi con via della Rocca, che da tempo necessitava di una sistemazione per eliminare il problema della presenza dei detriti sulla sede stradale. Soprattutto in caso di piogge di forte intensità accade che da via della Rocca e dal sentiero pedonale della Croce si riversano su via di Morecci sassi e terra.

Il Comune quindi è voluto intervenire in maniera decisa per cercare di risolvere il problema che crea diversi disagi agli abitanti della zona. I lavori saranno svolti per conto del Comune da Consiag Servizi e vedranno la regimazione delle acque meteoriche attraverso la risagomatura della sede stradale, incanalando le acque piovane verso delle griglie, la cui capienza sarà aumentata di volume.

L’obbiettivo è quello di canalizzare in fognatura quanta più acqua possibile ed evitare così che il flusso d’acqua che arriva da via della Rocca si riversi in grande quantità su via Morecci. Gli interventi dureranno quattro giorni e saranno possibili delle limitazioni al traffico con temporanee chiusure da via del Parco a via della Rocca.

« Si tratta di un intervento importante che va a dare risposte concrete agli abitanti della zona di via Morecci che da tempo lamentavano, in caso di piogge intense, l’afflusso di acqua e detriti dalla via della Rocca — spiega il sindaco Simone Calamai — Una manutenzione straordinaria che ancora una volta denota l’attenzione dell’amministrazione verso la cura e il decoro del territorio e il costante ascolto delle richieste dei cittadini». Sempre lunedì 6 luglio, in contemporanea a via Morecci, inizieranno i lavori di risanamento stradale in via Oste, nel tratto tra la via Pistoiese e via Palarciano con l’utilizzo della macchina a caldo.

Partiranno inoltre anche i lavori di asfaltatura sulla rotatoria tra via Venezia — via Cremona e via Strozzi, sempre svolti con la macchina a caldo. Sempre in tema di lavori pubblici a breve sarà completato l’impianto di pubblica illuminazione della pista ciclopedonale di via Ricasoli — via Selvavecchia.

[masi —comune di montemurlo]