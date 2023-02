montemurlo. MAGGIOR DECORO IN TUTTO IL COMUNE. INIZIA IL TAGLIO DELL’ERBA NELLE AREE SGAMBATURE CANI

Potenziata l’attenzione sull’area industriale. L’attività di diserbo in parchi e giardini prevede nove passaggi all’anno, cinque tagli sono previsti sui marciapiedi e quattro per i cigli stradali

MONTEMURLO. A Montemurlo per quanto riguarda il verde pubblico la parola d’ordine per questo 2023 è maggior decoro in tutta la città con una particolare attenzione alla zona industriale, dove sarà potenziata l’attività di diserbo. Inizierà lunedì prossimo, 13 febbraio, il taglio dell’erba programmato nei parchi e nei giardini pubblici.

I giardinieri cominceranno il lavoro dalle aree verdi in cui sono presenti gli spazi di sgambatura cani e proseguirà poi su tutto il resto del territorio comunale. È importante che l’erba in queste zone risulti sempre bassa per tutelare la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe che le frequentano e per garantire una buona pulizia dalle deiezioni canine.

Quest’anno il Comune, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali, sta lavorando ad una nuova programmazione delle attività di manutenzione del verde che consentirà di garantire al meglio il decoro su tutto il territorio. «In particolare stiamo lavorando all’implementazione delle attività di diserbo nelle zone dove c’è una maggiore necessità con una particolare attenzione all’area industriale», spiega l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli.

Il taglio dell’erba in parchi e giardini prevede a Montemurlo nove passaggi l’anno, mentre sono cinque i passaggi per l’attività di diserbo marciapiedi e quattro per il taglio dei cigli stradali. L’obbiettivo dell’amministrazione è quello di garantire in tutta la città, aree industriali comprese, strade, marciapiedi, cigli e giardini sempre in ordine e puliti. Un’azione che, soprattutto durante la bella stagione, aiuta a tenere lontani insetti e altri animali.

Non si è mai interrotta, invece, l’attività di taglio dell’erba nei giardini delle scuole, presenti sul territorio. In questo caso è la partecipata Consiag Servizi Comuni a gestire il servizio con continuità in modo tale da garantire giardini sempre fruibili da parte degli studenti. Stesso discorso per le aree di particolare pregio e dotate di impianto di irrigazione, dove i giardinieri provvedono continuamente a tagliare l’erba, a potare le piante e alle concimazioni stagionali.

Infine, sempre in questi giorni, sono in corso nel giardino della scuola primaria “Anna Frank” di via Maroncelli a Oste, lavori di manutenzione del verde. Gli operai stanno provvedendo alla rimozione di alcune ceppe di alberi caduti a causa del maltempo la scorsa estate, mentre nelle prossime settimane saranno realizzati dei lavori che consentiranno il deflusso e la regimazione delle acque piovane nei vialetti posti sul retro della scuola.

[masi— comune di montemurlo]