montemurlo. MANUTENZIONI STRADALI: PARTE IL PROGRAMMA DI LAVORI ESTIVI

MONTEMURLO. Parte in questi giorni il programma estivo di interventi di manutenzione stradale. Fino alla fine di giugno e per quasi tutto il prossimo mese sulle strade cittadine si intensificheranno i lavori programmati dall’amministrazione comunale per ripristinare il manto stradale e i marciapiedi, migliorando così il decoro e la sicurezza. Si parte da via Bolsena a Montemurlo, all’intersezione con via Bracciano, dove sarà rifatto il marciapiede sul lato del giardino Rita Levi Montalcini e reso maggiormente accessibile.

Sempre a Montemurlo in via Morecci, nel tratto da via Della Rocca alla via Del Parco, sarà svolto un intervento sulla sede stradale per la regimazione e la raccolta acque meteoriche.

Nuova asfaltatura con risanamento dei tratti deteriorati, invece, in via Montalese, da via Bagnolo a via Labriola, e rifacimento del manto.

Asfaltatura in programma anche in via Riva a Bagnolo, nel tratto tra via Montalese alla via Imperia. Dopo le asfaltature di qualche settimana fa in via Labriola (nel tratto tra la Montalese e via Rovigo), in via Turati, via Micca e nel parcheggio di fronte alla scuola primaria Margherita Hack sarà disegnata la nuova segnaletica orizzontale (stalli di sosta, strisce pedonali, linee di margine e di mezzeria ecc.) e saranno installati nuovi cartelli stradali (segnaletica verticale) per migliorare l’accesso ad una zona sempre molto frequentata per la presenza della scuola primaria, dell’infanzia e del centro sportivo comunale Nesti.

Sempre di fronte alla scuola primaria Hack il Comune interverrà per migliorare e rendere più gradevole l’aiuola presente nella piazza. Saranno piantati dieci nuovi alberi che ombreggeranno la piazza in prossimità del parcheggio pubblico.

« L’attenzione del Comune di Montemurlo sul territorio è costante — dice il sindaco Simone Calamai — Le manutenzioni stradali non si fermano mai perché il nostro obiettivo è quello di mantenere costantemente sicure e in ordine le nostre strade e i nostri marciapiedi per una città sempre più bella e curata».

Infine i lavori di sistemazioni stradali proseguiranno sempre a Bagnolo in via Bernini e via Leon Battista Alberti, dove sarà risanato il manto stradale e saranno fatte nuove asfaltature.

[masi — comune di montemurlo]