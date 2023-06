montemurlo. MIGLIAIA DI PERSONE “A SPASSO CON L’ OSTE”

La festa ha tagliato il traguardo della maggiore età e si conferma uno degli appuntamenti più amati dell’estate montemurlese. Lunedì sera strade affollate e tanta allegria. Convivialità, amicizia, musica e spensieratezza per quella che è a tutti gli effetti la festa della ripartenza post-Covid senza alcuna limitazione

MONTEMURLO. Lunedi sera, 26 giugno, nell’ultimo lunedì del mese di giugno, è andata in scena la serata più attesa dell’estate montemurlese. È riuscita alla perfezione la festa per i 18 anni di “A spasso con l’Oste” con migliaia di persone che fin dalle ore 20 hanno affollato il percorso fatto di stand gastronomici, bancarelle, punti musica, giochi ed esibizioni. Una festa che diventa maggiorenne ma che ha ancora tanta voglia di crescere e di migliorarsi.

«Questa è stata davvero l’edizione della ripartenza — dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero — Un’edizione senza Covid e senza limitazioni; finalmente torniamo alla normalità. Con oltre 70 banchi, quasi tutte le associazioni del territorio e i commercianti di Oste, questa è davvero la Montemurlo da vivere che ci dà grandi soddisfazioni».

Difficile fare una stima esatta delle presenze, ma il colpo d’occhio l’altra sera non lasciava dubbi: il percorso della festa — tra via Oste, piazza Amendola, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso — era un unico lungo serpentone di persone festanti, tra palloncini colorati, golosità gastronomiche, degustante ai tavoli sistemati in strada o passeggiando tra risate e brindisi.

«È davvero una grande festa, un’occasione di vita per la frazione di Oste e un modo per regalare, non solo ai montemurlesi ma anche da chi arriva più lontano, una serata di spensieratezza — aggiunge il sindaco Simone Calamai che, durante la festa, ha girato per tutti gli stand, salutando le associazioni, i ristoratori, i commercianti e fermandosi a parlare con tantissimi cittadini – Una serata che ci permette di promuovere tutta l’estate montemurlese, ricca di eventi che andranno avanti fino alla fine di settembre».

Efficiente il sistema di sicurezza e assistenza messo in campo dagli organizzatori: le forze dell’ordine, i volontari delle associazioni del territorio e gli steward hanno garantito il tranquillo svolgimento della festa. Una folla gioiosa si è ritrovata a Oste per incontrarsi, chiacchierare e magari gustare qualche specialità gastronomica, dalla pasta fresca alle fritture, alla paella, dalla schiacciata ripiena agli arancini siciliani, dalle grigliate ai panini farciti con salumi e porchetta, fino alla cacciagione preparata dai cacciatori della Velenosa.

Perché alla fine la formula vincente di questa manifestazione è racchiusa in pochi elementi: convivialità, musica e la gioia di incontrarsi e stare insieme. «Siamo felici perché con A spasso con l’Oste abbiamo raggiunto tanti traguardi in questi 18 anni-— osserva Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro Loco e del Comitato Noi Insieme – Anche in questa edizione c’è stato grande spazio per le associazioni del territorio, per i commercianti, per la musica e il divertimento. Una manifestazione sempre riuscita che ci rende orgogliosi».

Una festa intergenerazionale capace di unire bambini, giovani, adulti e anziani, famiglie e sono tante le persone che sono arrivate anche da fuori per godersi la festa in strada o che si sono date appuntamento alla festa e si sono ritrovate dopo tanto tempo. Una manifestazione che da 18 anni viene organizzata dal Comune con il Comitato Noi Insieme e la Pro loco e che ha la capacità di far vivere la frazione di Oste tenendo insieme commercianti e associazioni.

Tra le tante animazioni presenti lungo il percorso della festa. C’erano l’asd Corallo con esibizioni di ginnastica ritmica e hip-hop, il gruppo “Damas y Caballeros”, la “Diablo dance evolution”, “Danzarmonia” di Agliana, la scuola di musica Som – Obbiettivo Musica e la “Sganghenga street band” che hanno portato per le strade della festa le più belle canzoni della musica italiana e internazionale.

L’associazione “Il villaggio” ha proposto l’esibizione musicale di Mauro Ardia Blues N.me del Duo Folk mentre i bambini hanno affollato lo spazio gonfiali e la pista per i mini-kart.

[masi —comune di montemurlo]